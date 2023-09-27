Аномальное тепло в Петербурге — на 4–5 градусов выше нормы. Испортит картину атмосферный фронт

В Петербурге снова почти лето, только к вечеру погода может испортиться. При этом ночь будет исключительно тёплая.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 сентября в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 10–12 градусов, днем составит 17–19.



«Большую часть сегодняшнего дня Северная столица проведёт под влиянием периферии антициклона, и только к вечеру скажется воздействие приближающегося с запада атмосферного фронта. В такой ситуации в регионе ожидается переменная облачность, без осадков, лишь ближе к вечеру местами на западе и северо-западе области пройдут небольшие дожди», — сообщает центр «ФОБОС».

