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    На прохожего в Красногвардейском районе упала ограда, в которую врезался водитель

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    Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП, в котором тяжело пострадал случайный прохожий. Молодой человек оказался под рухнувшей оградой.

    Как стало известно «Фонтанке», 19-летнего молодого человека увезли в больницу в тяжелом состоянии утром 26 сентября. Ближе к девяти утра он находился около 86 дома по Малоохтинскому проспекту, когда водитель не справился с управлением и врезался в забор.

    Часть ограды упала на прохожего. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии, пострадавший со сломанным черепом находится в реанимации.

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    Комментарии 1

    Гость27 Сен 2023 в 01:13
    Зубы дракона-лучшая ограда
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