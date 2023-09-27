На прохожего в Красногвардейском районе упала ограда, в которую врезался водитель

Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП, в котором тяжело пострадал случайный прохожий. Молодой человек оказался под рухнувшей оградой.



Как стало известно «Фонтанке», 19-летнего молодого человека увезли в больницу в тяжелом состоянии утром 26 сентября. Ближе к девяти утра он находился около 86 дома по Малоохтинскому проспекту, когда водитель не справился с управлением и врезался в забор.

Часть ограды упала на прохожего. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии, пострадавший со сломанным черепом находится в реанимации.