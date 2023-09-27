Среда джаза с Давидом Голощекиным: Essence All Stars — Organic Grooves

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Джазовый орган в исполнении Joey Defrancesco и Lonnie Smith
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«Фонтанка.ру»
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Джазовый орган в исполнении Joey Defrancesco и Lonnie Smith
«Фонтанка.ру»
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