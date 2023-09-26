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    РИА Новости: новые правила для депутатов и чиновников — без согласования с президентом нельзя в ДНР, но можно в Крым

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    13 комментариев

    Депутатов Госдумы РФ проинформировали об изменившихся правилах посещения новых регионов России, сообщает 26 сентября РИА Новости со ссылкой на члена нижней палаты парламента от фракции КПРФ Михаила Матвеева.

    Матвеев заявил, что народные избранники теперь смогут поехать в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области только по согласованию с президентом. Это же касается сенаторов, сотрудников администрации президента и ряда других структур.

    «Под подпись довели распоряжение президента, запрещающее без согласования с ним выезд депутатов, сенаторов, сотрудников АП и ряда других структур в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Крыма в списке нет», — написал Матвеев в своём телеграм-канале.

    Депутат пояснил РИА Новости, что речь идет не только о территориях, которые граничат с зоной СВО, а, как он понял, обо всей территории новых регионов.

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    Новые регионы РФГосдума РФПрезидент РФ
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    Комментарии 13

    Гость26 Сен 2023 в 23:01
    Нарусова, вон по европам галлопирует.
    +0−1
    Гость26 Сен 2023 в 22:59
    Без согласования с президентом Украины в Крым тоже нельзя.
    +3−0
    Гость26 Сен 2023 в 22:40
    Наверное для того чтобы раньше времени обратно не попросились увидев их дурь и клептоманию.
    +1−0
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