Пенсионерка-диспетчер из Ленобласти требует от государства 700 тысяч. Ее задержали за бабушку, сидевшую в лифте

Экс-сотрудница управляющей компании во Всеволожском районе Ленинградской области требует компенсации после уголовного дела о застрявшей пенсионерке в лифте. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает издание 47news.
В иске женщины перечислены страдания: ее увезли после полуночи на машине с больным туберкулезом, пресса настойчиво интересовалась, а клиенты говорили с презрением. Исковое заявление бывшего диспетчера УК «Север» Надежды Федоровой о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование Всеволожский городской суд рассмотрит в среду, 27 сентября.
Она требует у Минфина 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 150 тысяч — оплату работы юриста, 50 тысяч судебных расходов и 900 рублей почтовых расходов. В своем заявлении 67-летняя экс-сотрудница УК опирается на норму Уголовно-процессуального кодекса, где описаны права на реабилитацию.
По ее словам, возбуждение уголовного дела плохо сказалось на ее репутации и состоянии здоровья. Пенсионерку Федорову задержали после полуночи, к утру из отдела полиции ее перевезли в изолятор, причем в одной машине с задержанным, больным туберкулезом.
Как писало издание 47news, уголовное дело в отношении Надежды Федоровой было возбуждено после того, как 90-летняя Ануза Сидорова застряла в лифте.