Пенсионерка-диспетчер из Ленобласти требует от государства 700 тысяч. Ее задержали за бабушку, сидевшую в лифте

Экс-сотрудница управляющей компании во Всеволожском районе Ленинградской области требует компенсации после уголовного дела о застрявшей пенсионерке в лифте. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает издание 47news.

В иске женщины перечислены страдания: ее увезли после полуночи на машине с больным туберкулезом, пресса настойчиво интересовалась, а клиенты говорили с презрением. Исковое заявление бывшего диспетчера УК «Север» Надежды Федоровой о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование Всеволожский городской суд рассмотрит в среду, 27 сентября.

