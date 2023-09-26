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    Пенсионерка-диспетчер из Ленобласти требует от государства 700 тысяч. Ее задержали за бабушку, сидевшую в лифте

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    7 комментариев

    Экс-сотрудница управляющей компании во Всеволожском районе Ленинградской области требует компенсации после уголовного дела о застрявшей пенсионерке в лифте. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает издание 47news.

    В иске женщины перечислены страдания: ее увезли после полуночи на машине с больным туберкулезом, пресса настойчиво интересовалась, а клиенты говорили с презрением. Исковое заявление бывшего диспетчера УК «Север» Надежды Федоровой о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование Всеволожский городской суд рассмотрит в среду, 27 сентября.

    Она требует у Минфина 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 150 тысяч — оплату работы юриста, 50 тысяч судебных расходов и 900 рублей почтовых расходов. В своем заявлении 67-летняя экс-сотрудница УК опирается на норму Уголовно-процессуального кодекса, где описаны права на реабилитацию.

    По ее словам, возбуждение уголовного дела плохо сказалось на ее репутации и состоянии здоровья. Пенсионерку Федорову задержали после полуночи, к утру из отдела полиции ее перевезли в изолятор, причем в одной машине с задержанным, больным туберкулезом.

    Как писало издание 47news, уголовное дело в отношении Надежды Федоровой было возбуждено после того, как 90-летняя Ануза Сидорова застряла в лифте.

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    Комментарии 7

    Нетот Фонтан26 Сен 2023 в 21:07
    Але, вы там вообще о чем?
    +1−0
    Гость26 Сен 2023 в 21:03
    Адвокат хороший решил подзаработать
    +0−0
    OttoVonNasmorck26 Сен 2023 в 20:37
    Будьте людьми - выпустите бабушку Анузу из лифта.
    +1−0
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