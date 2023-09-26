Сломанный петербургский контейнеровоз отбуксировали из Черного моря в пролив Босфор

Российский контейнеровоз Ascalon, который вышел из строя в Черном море, отбуксировали в Босфорский пролив, следует из данных MarineTraffic 26 сентября. Порт приписки судна — Санкт-Петербург.



Причиной поломки контейнеровоза стали неполадки с двигателем судна. Как сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции, экипаж обратился к ним за помощью ночью, когда контейнеровоз вышел из Тузлы и направлялся обратно в Россию.

Сейчас судно с помощью турецких буксиров вошло в Босфорский пролив и движется к причалу Ахыркапы в Стамбуле. В береговой охране Турции отметили, что экипаж контейнеровоза не пострадал.