    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, зап

    771мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd96.24eur101.99

    Сломанный петербургский контейнеровоз отбуксировали из Черного моря в пролив Босфор

    1166
    обсудить

    Российский контейнеровоз Ascalon, который вышел из строя в Черном море, отбуксировали в Босфорский пролив, следует из данных MarineTraffic 26 сентября. Порт приписки судна — Санкт-Петербург.

    Причиной поломки контейнеровоза стали неполадки с двигателем судна. Как сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции, экипаж обратился к ним за помощью ночью, когда контейнеровоз вышел из Тузлы и направлялся обратно в Россию.

    Сейчас судно с помощью турецких буксиров вошло в Босфорский пролив и движется к причалу Ахыркапы в Стамбуле. В береговой охране Турции отметили, что экипаж контейнеровоза не пострадал.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close