В США рассказали, когда перестанут поддерживать Украину: новости СВО за 26 сентября

Без дополнительных средств США не сможет поддерживать Киев осенью и зимой Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 26 сентября.



Представитель Белого дома рассказал, сколько еще США сможет поддерживать Украину США хватает средств для военных поставок на Украину еще на несколько недель. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью CNN.

— У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того, — заявил представитель Белого дома во время интервью.

Джон Кирби также добавил, что если законодатели не выделят 24 миллиарда долларов, запрошенные Белым домом, это сильно скажется на возможностях США поддерживать Украину осенью и зимой.



Германия поставила Украине старое и нерабочее вооружение Часть из отправленного Германией оружия оказалось устаревшим и нерабочим, о чём власти знали с самого начала. О поставках некачественного оружия рассказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

— Некоторые наши системы уже устарели, про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это, — рассказала министр в интервью CNN. Что касается поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus, то Германия должна сначала убедиться, что они работают нормально. Бербок призналась, что не знает, когда ракеты доставят Киеву.

Беспилотник оставил без света семь населенных пунктов в Курске Из-за атаки беспилотников в Курской области сразу семь населенных пунктов остались без света, сообщил глава региона Роман Старовойт.

— Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено 7 населенных пунктов, — написал он в телеграм-канале.

Глава Курской области также добавил, что никто из жителей не пострадал.

Также, по данным Минобороны, в ночь на 26 сентября военные отразили пять атак БПЛА на Курскую область.

KFC задержится в России из-за «налога на выход с рынка» США отложили уход владельца торговой марки KFC Yum! Brands с российского рынка. Причиной стал «налог на выход с рынка» — если бренд уйдет сейчас, то ему будет необходимо выплатить отчисления в федеральный бюджет РФ, сообщает Reuters.



Изначально уход с рынка задерживался из-за долгого поиска покупателя и обсуждения основных условий. Когда казалось, что сделка состоится, в дело вмешалось управление по контролю за зарубежными активами (OFAC) Министерства финансов США. Об этом Reuters рассказал Сергей Левин, глава юридического отдела компании «Юнирест», российского юрлица Yum! Brands, которому принадлежит мастер-франшиза KFC.



— Закрытие снова было отложено, была согласована правильная процедура уплаты налога на выход. Казалось, что всё согласовано, а сделка движется к завершению, но потом вмешался иностранный регулятор — OFAC, — рассказал агенству Сергей Левин.



Он также добавил, что «Юнирест» надеется завершить ребрендинг уже в 2024 году.

