Финский производитель техники Ponsse ушел из России и продал активы в Ленобласти

Финский производитель техники для лесозаготовки Ponsse завершил сделку по продаже российского бизнеса, в том числе и учебно-сервисного центра в Ломоносовском районе и сервисной станции в Тихвине, сообщает 47news 26 сентября.



Новым владельцем ООО «Понссе» и ООО «Понссе-Центр» стала компания «Бизон» Алексея Воронкевича. Предприниматель более пятнадцати лет занимался розничной продажей техники Ponsse на Дальнем Востоке.

Ponsse остановила экспорт в Россию еще в марте прошлого года, а в июне рассказала о планах продать российские активы местной компании. Дочка финской фирмы появилась в стране в 2005 году: всего в России работало более 2 тысяч лесозаготовительных машин производителя.