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    Финский производитель техники Ponsse ушел из России и продал активы в Ленобласти

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    13 комментариев

    Финский производитель техники для лесозаготовки Ponsse завершил сделку по продаже российского бизнеса, в том числе и учебно-сервисного центра в Ломоносовском районе и сервисной станции в Тихвине, сообщает 47news 26 сентября.

    Новым владельцем ООО «Понссе» и ООО «Понссе-Центр» стала компания «Бизон» Алексея Воронкевича. Предприниматель более пятнадцати лет занимался розничной продажей техники Ponsse на Дальнем Востоке.

    Ponsse остановила экспорт в Россию еще в марте прошлого года, а в июне рассказала о планах продать российские активы местной компании. Дочка финской фирмы появилась в стране в 2005 году: всего в России работало более 2 тысяч лесозаготовительных машин производителя.

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    Комментарии 13

    SERGEY11126 Сен 2023 в 17:57
    Бредовую политику ограничений по национальному признаку финны воплощают высунув язык - так что вон из России и навсегда .
    +1−0
    Гость26 Сен 2023 в 17:48
    Всё. Теперь наши леса останутся целыми.
    +0−1
    Гость26 Сен 2023 в 17:33
    Опять кенсел культура (
    +0−0
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