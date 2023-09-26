Самый популярный в России чай — черный и в пакетиках

Чаще всего россияне пьют черный пакетированный чай. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» на основе данных по заказам за 8 месяцев в 18 российских городах.

Всего за это время было заказано 199 тонн чая. Самым популярным оказался черный — на него пришлось почти 85% всех заказов. На втором месте с большим отставанием зеленый — 10% и травяной — 4%. Чайные ассорти и фруктовые чаи вместе занимают около 1% всех заказов.

Если смотреть по конкретным сортам, то россияне выбирают цейлонский, кенийский и байховый сорта черного чая, а зеленый — с мелиссой, вкусом мохито и манго. Из фруктовых чаев пользователи сервиса предпочитают чай с малиной, лаймом, шиповник-каркадэ, земляника-клюква и с мятой, из травяных — с шиповником и гибискусом, каркадэ, а также с вишней, ромашкой, земляникой и розовым перцем.