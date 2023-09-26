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    Самый популярный в России чай — черный и в пакетиках

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    6 комментариев

    Чаще всего россияне пьют черный пакетированный чай. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» на основе данных по заказам за 8 месяцев в 18 российских городах.

    Всего за это время было заказано 199 тонн чая. Самым популярным оказался черный — на него пришлось почти 85% всех заказов. На втором месте с большим отставанием зеленый — 10% и травяной — 4%. Чайные ассорти и фруктовые чаи вместе занимают около 1% всех заказов.

    Если смотреть по конкретным сортам, то россияне выбирают цейлонский, кенийский и байховый сорта черного чая, а зеленый — с мелиссой, вкусом мохито и манго. Из фруктовых чаев пользователи сервиса предпочитают чай с малиной, лаймом, шиповник-каркадэ, земляника-клюква и с мятой, из травяных — с шиповником и гибискусом, каркадэ, а также с вишней, ромашкой, земляникой и розовым перцем.

    При этом чаще всего люди покупают чай в пакетиках — в три раза чаще, чем непакетированный, т. е. в 74% случаев против 25%.

    Больше всего чая за этот период выпили москвичи — они заказали 23% от общего объема, за ними идут петербуржцы (около 11%) и жители Казани (4,5%). Новосибирцы чаще, чем пользователи сервиса из других городов, заказывали зеленый чай — на них пришлось более 350 кг.

    Результаты получены на основе заказов, сделанных с 1 января по 6 сентября 2023 года в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Омске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде, Красноярске, Краснодаре, Воронеже, Перми, Ханты-Мансийске и Владивостоке.

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    Комментарии 6

    Гость26 Сен 2023 в 18:30
    Его только в офисах и на работе пьют, поэтому и популярен, потому что удобно. А домой мало кто покупает
    +0−0
    своих не бросаем26 Сен 2023 в 17:55
    пыль с китайских дорог самое скрепное
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 17:32
    В Питере пора сделать завод Иван чая известный на весь мир
    +0−0
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