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    Кроссовер выкинул «Ларгус» на тротуар на перекрестке Краснопутиловской и Зайцева

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    3 комментария
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    Встреча на перекрестке закончилась полетом автомобиля на тротуар в Кировском районе Петербурга. К счастью, несмотря на существенные повреждения авто, обошлось без серьезных последствий.

    Утром 26 сентября на пересечении улицы Зайцева с Краснопутиловской улицей столкнулись кроссовер и универсал LADA Largus, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по фото, «Ларгус» получил удар прямо в водительскую дверь, отчего ту вмяло в салон, а саму машину выкинуло на тротуар, забросив сразу на несколько поребриков.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что ДТП без пострадавших. На кадрах, сделанных очевидцами в «ДТП и ЧП», у сидящего в машине водителя «Ларгуса» видно кровь на лице. Вероятно, он отделался легкими травмами.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 3

    Никола Питерскый26 Сен 2023 в 15:17
    Достали они уже на тротуары вылетать! Пусть бьются хоть сотнями но - на проезжей части.
    +1−0
    26510184726 Сен 2023 в 15:10
    Главное -пешеходы не пострадали!
    +0−0
    А1357926 Сен 2023 в 14:56
    Кому-то нравится красненький, на него и едет…
    +0−0
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