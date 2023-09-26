Кроссовер выкинул «Ларгус» на тротуар на перекрестке Краснопутиловской и Зайцева

Встреча на перекрестке закончилась полетом автомобиля на тротуар в Кировском районе Петербурга. К счастью, несмотря на существенные повреждения авто, обошлось без серьезных последствий.
Утром 26 сентября на пересечении улицы Зайцева с Краснопутиловской улицей столкнулись кроссовер и универсал LADA Largus, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по фото, «Ларгус» получил удар прямо в водительскую дверь, отчего ту вмяло в салон, а саму машину выкинуло на тротуар, забросив сразу на несколько поребриков.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что ДТП без пострадавших. На кадрах, сделанных очевидцами в «ДТП и ЧП», у сидящего в машине водителя «Ларгуса» видно кровь на лице. Вероятно, он отделался легкими травмами.