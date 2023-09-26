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    Ленинградский зоопарк расширяет льготы для многодетных семей

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    8 комментариев
    Фото: Ленинградский зоопарк
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    В Ленинградском зоопарке с октября расширят возможности льготного посещения. Изменения коснутся многодетных семей, и не только петербургских.

    С 1 октября все многодетные семьи, в том числе из других регионов, смогут посещать Ленинградский зоопарк бесплатно ежедневно, сообщает 26 сентября пресс-служба зоопарка. «Льготы распространяются на многодетные семьи, в том числе неполные — на детей, в том числе усыновлённых, находящихся под опекой (попечительством), и многодетных родителей», — говорится в сообщении.

    Чтобы пройти бесплатно, нужно иметь при себе документы, подтверждающие право на льготное посещение. Требуются оригиналы свидетельства многодетной семьи, паспортов родителей и свидетельств о рождении детей.

    Фото: Ленинградский зоопарк

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    ПетербургЛенинградский зоопаркМногодетные семьи
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    Комментарии 8

    Вячеслав Русаков26 Сен 2023 в 16:19
    Ради такого подарка стоило стать многодетным :)))))
    +1−0
    Гость26 Сен 2023 в 16:04
    Разумеется, работающие, берущие билеты за полную цену, оплатят. А многодетные в своей стандартной манере будут ныть: "Ну какие льготы? Копейки... государство нам ничем не помогает".
    +1−0
    Гость26 Сен 2023 в 16:03
    Мда? Что-то не заметно. Ходили недавно с сыном в Оружейную палату. Были хоть школьникам льготы - и тех сейчас нет(((
    +1−0
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