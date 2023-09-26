Ленинградский зоопарк расширяет льготы для многодетных семей

В Ленинградском зоопарке с октября расширят возможности льготного посещения. Изменения коснутся многодетных семей, и не только петербургских.
С 1 октября все многодетные семьи, в том числе из других регионов, смогут посещать Ленинградский зоопарк бесплатно ежедневно, сообщает 26 сентября пресс-служба зоопарка. «Льготы распространяются на многодетные семьи, в том числе неполные — на детей, в том числе усыновлённых, находящихся под опекой (попечительством), и многодетных родителей», — говорится в сообщении.
Чтобы пройти бесплатно, нужно иметь при себе документы, подтверждающие право на льготное посещение. Требуются оригиналы свидетельства многодетной семьи, паспортов родителей и свидетельств о рождении детей.