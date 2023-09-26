Пушкин в пене. В центре Петербурга отмыли «наше всё»

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Памятникам Пушкина и Маяковского в центре Петербурга утром 26 сентября устроили банные процедуры. Вероятно, уже последние для них в этом году, так как реставрационный сезон подходит к концу.
В 10 часов утра служба по текущему уходу за памятниками Государственного музея городской скульптуры приступила к мытью памятника Владимиру Маяковскому на перекрестке улиц Маяковского и Некрасова, а спустя час в чистоту приводили уже памятник Александру Пушкину на площади Искусств. Шампунем, щетками и водой под напором их отмыли от саже-пылевых загрязнений и гуано.