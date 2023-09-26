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    Пушкин в пене. В центре Петербурга отмыли «наше всё»

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    14 комментариев

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Памятникам Пушкина и Маяковского в центре Петербурга утром 26 сентября устроили банные процедуры. Вероятно, уже последние для них в этом году, так как реставрационный сезон подходит к концу.

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    В 10 часов утра служба по текущему уходу за памятниками Государственного музея городской скульптуры приступила к мытью памятника Владимиру Маяковскому на перекрестке улиц Маяковского и Некрасова, а спустя час в чистоту приводили уже памятник Александру Пушкину на площади Искусств. Шампунем, щетками и водой под напором их отмыли от саже-пылевых загрязнений и гуано.

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    Комментарии 14

    Гость26 Сен 2023 в 16:16
    CUM
    +0−0
    triton197726 Сен 2023 в 15:38
    ...И гений чистой красоты))
    +1−0
    28089653026 Сен 2023 в 15:37
    Нет памятников "собирателю земель русских", да и портретов его тоже почти нет на улицах городов российских. Воистину не показать народу любовь да поддержку "лидеру", не продемонстрировать на деле... А ведь каждый день мыть бы пришлось...
    +0−0
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