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    Дом с Высоцким у «Фрунзенской» атаковали мужчины-пауки, которым ночью срочно понадобилось кое-что

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    21 комментарий

    Пара мужчин в ночи не давали спать жителям дома 73 на Московском проспекте. Незваные гости ломали дверь в парадную и успели выбить окно камнем. Полиция приехала, когда они уже карабкались по трубе газоснабжения. Видимо, строчку Владимира Высоцкого с граффити в арке о том, что «в мире нет таких высот, что взять нельзя», они восприняли слишком буквально.

    «Фонтанка.ру»

    Как рассказал житель дома, инцидент произошел ночью 25 сентября. Двум товарищам, вероятно, нужно было что-то в парадной (читатель предполагает, что наркотики). Войти по звонку в дом они не смогли. Тогда друзья начали попытки отжать дверь своими силами. Руками не вышло, взяли лопату для снега, но и она им не особо помогла. Тогда один из мужчин высадил стекло на втором этаже, а второй начал требовать открыть дверь. Не слишком вежливо, с матом. Просящим никто не ответил, и они начали карабкаться к окну квартиры по газовым трубам. Оторвать они ничего не успели — прибыла полиция, которую вызвал читатель «Фонтанки». Правда, по его словам, парочка успела убежать.

    «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Комментарии 21

    _ixform26 Сен 2023 в 14:53
    куда они убежали?
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 14:39
    Добрый день.
    И это не первые гости в наш дом.
    Если посмотреть шире, то можно немного опупеть, сколько проблем в внутри двора и в самих парадных.
    +2−0
    Гость26 Сен 2023 в 14:33
    Как смотрю — не мигранты. И где же зависимость преступности от национальности?
    +0−4
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