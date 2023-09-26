Дом с Высоцким у «Фрунзенской» атаковали мужчины-пауки, которым ночью срочно понадобилось кое-что

Пара мужчин в ночи не давали спать жителям дома 73 на Московском проспекте. Незваные гости ломали дверь в парадную и успели выбить окно камнем. Полиция приехала, когда они уже карабкались по трубе газоснабжения. Видимо, строчку Владимира Высоцкого с граффити в арке о том, что «в мире нет таких высот, что взять нельзя», они восприняли слишком буквально.

Как рассказал житель дома, инцидент произошел ночью 25 сентября. Двум товарищам, вероятно, нужно было что-то в парадной (читатель предполагает, что наркотики). Войти по звонку в дом они не смогли. Тогда друзья начали попытки отжать дверь своими силами. Руками не вышло, взяли лопату для снега, но и она им не особо помогла. Тогда один из мужчин высадил стекло на втором этаже, а второй начал требовать открыть дверь. Не слишком вежливо, с матом. Просящим никто не ответил, и они начали карабкаться к окну квартиры по газовым трубам. Оторвать они ничего не успели — прибыла полиция, которую вызвал читатель «Фонтанки». Правда, по его словам, парочка успела убежать.

