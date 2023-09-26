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    Генсек ООН Гутерреш предложил полностью ликвидировать ядерное оружие в мире

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    13 комментариев

    Ядерная угроза в мире вышла на уровень времен холодной войны из-за мирового геополитического соперничества. Человечеству стоит ликвидировать ядерное оружие. Об этом заявил 26 сентября, в Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, пишет РИА Новости.

    По его словам, прогресс в деле предотвращения применения, распространения и испытаний ядерного оружия в настоящее время сводится на нет. Он призвал страны, которые еще не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, незамедлительно сделать это. Ядерные державы, по мнению Гутерреша, должны ввести мораторий на испытания.

    Генсек ООН добавил, что единственный способ устранить ядерную опасность — ликвидировать ядерное оружие и оставить его только в учебниках истории.

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    Комментарии 13

    Гость26 Сен 2023 в 13:41
    Свободу Луису Корвалану и Анжеле Девис!
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 13:38
    А чем грозить тогда?
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 13:32
    "... Ядерные державы, по мнению Гутерреша, должны ввести мораторий на испытания."
    В его любимом Вашингтоне его слова ни копейки не стоят, может дальше как птичка на ветке чирикать.
    Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не ратифицирован США, КНР и Израиль.
    Против резолюции ГА ООН, подчёркивающей необходимость скорейшего подписания и ратификации Всеобъемлющего договора о запрете ядерных испытаний выступили ДВЕ страны США и КНДР.
    Что там Байден пел про Ким Чен Ын? Одного поля ягоды.
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