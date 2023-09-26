Генсек ООН Гутерреш предложил полностью ликвидировать ядерное оружие в мире

Ядерная угроза в мире вышла на уровень времен холодной войны из-за мирового геополитического соперничества. Человечеству стоит ликвидировать ядерное оружие. Об этом заявил 26 сентября, в Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, пишет РИА Новости.



По его словам, прогресс в деле предотвращения применения, распространения и испытаний ядерного оружия в настоящее время сводится на нет. Он призвал страны, которые еще не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, незамедлительно сделать это. Ядерные державы, по мнению Гутерреша, должны ввести мораторий на испытания.

