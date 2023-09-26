Коллекция ретротрамваев проедет по улицам Петербурга с праздничным настроением

Ретропарад к 116-летию петербургского трамвая пройдет в Петербурге 1 октября. Увидеть на улицах исторического центра города удастся трамваи самых разных лет — знаменитую «Брешку», реплику первых английских вагонов «Brush», «бессмертные» подлинные вагоны модели МС, выпускавшиеся заводом «Красный путиловец» (ныне — «Кировский завод») в 20–30-х годах и прошедшие блокаду. Также в параде примет участие служебный вагон «Хозяин» в необычной сине-зеленой расцветке, отреставрированный только в прошлом году, послевоенный «Слон» — трамвайный поезд из вагонов 1949 года разработки, реплика самого стильного вагона ЛМ-57 «Стиляга» в неповторимом ленинградском дизайне, «Аквариум» ЛМ-68 и его сменщица «Машка» — ЛМ-68М.
Первые электрические вагоны отправились в свой дебютный рейс из Василеостровского трампарка 29 сентября 1907 года. Отсюда же в воскресенье стартует и праздничная ретроколонна.
Ловить трамваи нужно по следующему маршруту: Средний проспект В. О. 77 — Средний проспект В.О. — Кадетская линия — Тучков мост — проспект Добролюбова — Кронверкский проспект — Троицкий мост — набережная Лебяжьей канавки — Инженерная улица — Литейный проспект — Владимирский проспект — Колокольная улица — улица Марата — Свечной переулок — Лиговский проспект — Кузнечный переулок — Колокольная улица — Владимирский проспект — Литейный проспект — Инженерная улица — Садовая улица — Троицкий мост — Кронверкский проспект — проспект Добролюбова — Тучков мост — 1-я линия В. О. — Средний проспект В. О. 77.
Подробности и изменения в маршруте — в паблике СПб ГУП «Горэлектротранс» ВКонтакте.
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