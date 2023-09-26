Президента колумбийского футбольного клуба застрелили после проигрыша команды

В Боготе застрелили президента футбольного клуба Колумбии «Тигрес» Эдгара Паеса. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба команды в социальных сетях. В заявлении говорится, что Паеса застрелили по дороге с матча второй лиги с «Атлетико». На нем команда «Тигрес» проиграла со счетом 2:3.

«Эдгар Паес Кортес был страстным поклонником футбола и образцовым лидером. Его приверженность команде и его преданность развитию спорта в нашем регионе оставили неизгладимый отпечаток на всех, кто имел честь с ним познакомиться. <…> Власти проведут соответствующее расследование», — говорится в сообщении.