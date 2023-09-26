Президента колумбийского футбольного клуба застрелили после проигрыша команды

В Боготе застрелили президента футбольного клуба Колумбии «Тигрес» Эдгара Паеса. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба команды в социальных сетях. В заявлении говорится, что Паеса застрелили по дороге с матча второй лиги с «Атлетико». На нем команда «Тигрес» проиграла со счетом 2:3.
«Эдгар Паес Кортес был страстным поклонником футбола и образцовым лидером. Его приверженность команде и его преданность развитию спорта в нашем регионе оставили неизгладимый отпечаток на всех, кто имел честь с ним познакомиться. <…> Власти проведут соответствующее расследование», — говорится в сообщении.
Как пишет издание El Colombiano со ссылкой на отчет полиции, Паес получил огнестрельные ранения в грудь, шею и голову. По данным издания, в него выстрелил один из двух мужчин, проезжавших мимо на мотоцикле. Президента футбольного клуба доставили в больницу, где он скончался. Вместе с Паесом в момент нападения в машине была его дочь. Она не пострадала.
Эдгар Паес возглавил клуб в 2015 году, сообщает РБК. При нем «Тигрес» добился наибольшего успеха в своей истории: команда вышла в элитный дивизион в 2016 году, но через год вернулась во вторую лигу. В текущем сезоне клуб является одним из аутсайдеров дивизиона.