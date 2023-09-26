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    Президента колумбийского футбольного клуба застрелили после проигрыша команды

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    6 комментариев

    В Боготе застрелили президента футбольного клуба Колумбии «Тигрес» Эдгара Паеса. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба команды в социальных сетях. В заявлении говорится, что Паеса застрелили по дороге с матча второй лиги с «Атлетико». На нем команда «Тигрес» проиграла со счетом 2:3.

    «Эдгар Паес Кортес был страстным поклонником футбола и образцовым лидером. Его приверженность команде и его преданность развитию спорта в нашем регионе оставили неизгладимый отпечаток на всех, кто имел честь с ним познакомиться. <…> Власти проведут соответствующее расследование», — говорится в сообщении.

    Как пишет издание El Colombiano со ссылкой на отчет полиции, Паес получил огнестрельные ранения в грудь, шею и голову. По данным издания, в него выстрелил один из двух мужчин, проезжавших мимо на мотоцикле. Президента футбольного клуба доставили в больницу, где он скончался. Вместе с Паесом в момент нападения в машине была его дочь. Она не пострадала.

    Эдгар Паес возглавил клуб в 2015 году, сообщает РБК. При нем «Тигрес» добился наибольшего успеха в своей истории: команда вышла в элитный дивизион в 2016 году, но через год вернулась во вторую лигу. В текущем сезоне клуб является одним из аутсайдеров дивизиона.

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    Комментарии 7

    Гость26 Сен 2023 в 13:41
    Не боись,-"Уссурийске Тигры"-ещё ни одну СВО не проиграли
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 13:18
    Выглядит как заказное убийство.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 13:16
    Буки или лудоманы?
    +0−1
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