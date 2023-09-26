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    В Томской области пьяный мужчина убил фельдшера, которая пришла на вызов

    13075
    44 комментария

    Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено после обнаружения тела 61-летней женщины в лесном массиве села Интан в Томской области. Об этом 26 сентября сообщает региональное управление СК.

    Убитая работала фельдшером и накануне ночью отправилась на вызов в один из домов. Время было позднее, женщина пошла пешком. Портал НГС пишет, что врач был вызван туда, где выпивали мужчины. Один из них решил поджечь спирт, но в итоге загорелся и обжегся собутыльник. Подозреваемый в убийстве рассказал, что избил фельдшера из-за разгоревшегося между ними конфликта.

    Знакомая убитой рассказала, что ее искали всей деревней. Удалось найти свидетелей, которые видели, как сельчане везли тело к мусорной куче.

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    Комментарии 44

    Akabos26 Сен 2023 в 13:14
    Весьма скрепно!
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 13:11
    Это росс
    +0−1
    Гость26 Сен 2023 в 12:53
    Ждём аликов с комментариями, что фельдшерица беспричинно вмешалась в спор и оскорбила святые чувства спорящих.
    +5−0
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