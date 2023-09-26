В Томской области пьяный мужчина убил фельдшера, которая пришла на вызов

Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено после обнаружения тела 61-летней женщины в лесном массиве села Интан в Томской области. Об этом 26 сентября сообщает региональное управление СК.



Убитая работала фельдшером и накануне ночью отправилась на вызов в один из домов. Время было позднее, женщина пошла пешком. Портал НГС пишет, что врач был вызван туда, где выпивали мужчины. Один из них решил поджечь спирт, но в итоге загорелся и обжегся собутыльник. Подозреваемый в убийстве рассказал, что избил фельдшера из-за разгоревшегося между ними конфликта.