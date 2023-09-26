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    Житель Шушар на станции Игора похитил 200 кг железнодорожных деталей, но сдать их не успел

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    18 комментариев

    Сотрудники транспортной полиции задержали петербуржца по делу о краже железнодорожных деталей в Ленобласти.

    Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО 26 сентября, 48-летнего жителя Шушар подозревают в том, что он похитил на железнодорожной станции Игора в Приозерском районе крепежное оборудование. По версии следствия, он загрузил 200 кг деталей в машину и пытался сдать их в пункт приема черного металла. В момент продажи его и задержали.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

    Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

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    КражаДеталиЖелезнодорожная станция
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    Комментарии 18

    Delon26 Сен 2023 в 13:05
    Наверное, "Москвич-3" использовал. Наш, российский.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 12:43
    И правильно, построили непонятно для кого станцию, где ни одна электричка не останавливается, что добру пропадать.
    +0−0
    Jameson26 Сен 2023 в 12:03
    Не такой станции "Игора". Есть 69 км.
    +1−0
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