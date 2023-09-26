Житель Шушар на станции Игора похитил 200 кг железнодорожных деталей, но сдать их не успел

Сотрудники транспортной полиции задержали петербуржца по делу о краже железнодорожных деталей в Ленобласти.
Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО 26 сентября, 48-летнего жителя Шушар подозревают в том, что он похитил на железнодорожной станции Игора в Приозерском районе крепежное оборудование. По версии следствия, он загрузил 200 кг деталей в машину и пытался сдать их в пункт приема черного металла. В момент продажи его и задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.