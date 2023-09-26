Интернет-тролля задержали сотрудники Центра «Э» в Шушарах

Оперативники Центра «Э» задержали в Петербурге мужчину, который хейтил в сетях их коллег.



39-летнего жителя Шушар задержали накануне по делу о «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 сентября. По версии следствия, 1 сентября 2019 года мужчина разместил несколько постов и комментариев в соцсети «ВКонтакте», в которых якобы призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников правопорядка.



После допроса мужчину отпустили домой. Ранее он привлекался к уголовной ответственности по делу о наркотиках.

