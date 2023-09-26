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    Интернет-тролля задержали сотрудники Центра «Э» в Шушарах

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    30 комментариев

    Оперативники Центра «Э» задержали в Петербурге мужчину, который хейтил в сетях их коллег.

    39-летнего жителя Шушар задержали накануне по делу о «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 сентября. По версии следствия, 1 сентября 2019 года мужчина разместил несколько постов и комментариев в соцсети «ВКонтакте», в которых якобы призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников правопорядка.

    После допроса мужчину отпустили домой. Ранее он привлекался к уголовной ответственности по делу о наркотиках.

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    Комментарии 30

    26659709726 Сен 2023 в 10:26
    Хранят, хранят все посты за 30 лет!!! Ну да, ниче, на Страшном Суде пригодятся..
    +0−0
    Софокл Аристархович'26 Сен 2023 в 10:13
    Когда читаешь текст как "...задержали мужчину, который хейтил в сетях их коллег..." и далее - об "...унижении человеческого достоинства", то поневоле хочется спросить:
    Так это лично их человеческое достоинство "унизили"? ...еще 3 года назад!
    И зачем нужно было на протяжении 3-х лет мучиться (*унижаться)?

    Автору хочу пожелать эстетики в тексте, а не официальных формулировок!
    +0−0
    Заливщик голосовых планок26 Сен 2023 в 10:13
    Вчерашнего Зевса из Кремля заложили? Быстро-то как! :)
    +1−0
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