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    Паре школьников в Петербурге пришлось расплачиваться за раннюю половую жизнь. Родители пришли за «возмещением» в МВД

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    13 комментариев

    Петербурженка рассказала в полиции о вымогательстве у школьников.

    43-летняя жительница Невского района пришла в 32-й отдел полиции накануне около половины десятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 сентября. По предварительной информации, утром в понедельник в социальной сети «ВКонтакте» неизвестный под ником Юлия Лебедева написал её 16-летней дочери. Девушке прислали интимные фото с её участием и потребовали деньги, чтобы они не стали достоянием общественности. За приватность школьнице пришлось заплатить 6500 рублей. Такую же сумму заплатил 17-летний бойфренд школьницы.

    О заявлении МВД проинформировало СК.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 13

    BobCat226 Сен 2023 в 10:15
    Может быть стоило мамаше воспитанием заниматься и объяснять детям, что есть вещи, которые не надо рассылать друзьям-подругам... Накосячили, попали на 13 тыс. Ну не великие деньги. Стоило ли это того, чтобы "выносить сор из избы"?
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 10:02
    А кто снимал-то шпили-вили?
    +1−0
    Софокл Аристархович'26 Сен 2023 в 10:01
    Т.е. о "вымогательстве" они подумали, а о сексуальных отношениях несовершеннолетних - НЕТ..?
    Хорошая "школа" при отсутствии ума!
    +0−0
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