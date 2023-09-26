Паре школьников в Петербурге пришлось расплачиваться за раннюю половую жизнь. Родители пришли за «возмещением» в МВД

Петербурженка рассказала в полиции о вымогательстве у школьников.
43-летняя жительница Невского района пришла в 32-й отдел полиции накануне около половины десятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 сентября. По предварительной информации, утром в понедельник в социальной сети «ВКонтакте» неизвестный под ником Юлия Лебедева написал её 16-летней дочери. Девушке прислали интимные фото с её участием и потребовали деньги, чтобы они не стали достоянием общественности. За приватность школьнице пришлось заплатить 6500 рублей. Такую же сумму заплатил 17-летний бойфренд школьницы.
О заявлении МВД проинформировало СК.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.