Агент Кассьерры о претензиях Медведева к футболистам «Зенита»: «Матео не понимает русский, ха-ха»

Агент Матео Кассьерры, Никос Петропулос, отреагировал на информацию о закрытом командном собрании, которое состоялось после поражения «Зенита» от «Локомотива» в 9-м туре РПЛ (1:2).



«Матео не понимает русский, ха-ха. А вообще он лучший бомбардир чемпионата. Не думаю, что от него ждут чего-то еще большего», — цитирует агента Sport24.

Напомним, что «Зенит» проиграл «Локомотиву» на «Газпром Арене» 24 сентября. По сообщения СМИ после игры в раздевалке петербургской команды состоялся разговор руководства с футболистами. Отметим, что сам Александр Медведев назвал эту информацию «околесицей».