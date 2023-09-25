США ввели экспортные ограничения против пяти российских компаний. Четыре из них — петербургские

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против пяти российских компаний, сообщает «Коммерсантъ» 25 сентября. Они, по сообщению бюро по вопросам промышленности и безопасности, «действуют вопреки национальной безопасности или внешней политике» Америки.



Среди компаний, попавших в перечень, четыре зарегистрированы в Петербурге. ООО «Девайс Консалтинг» и ООО «Грант Инструмент», согласно данным СПАРК, занимаются торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием. Первая принадлежит Максиму Краснову, за прошлый год она выручила 818 млн рублей. Вторая — Анне Черепановой, с выручкой 113 млн.

