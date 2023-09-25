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    США ввели экспортные ограничения против пяти российских компаний. Четыре из них — петербургские

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    Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против пяти российских компаний, сообщает «Коммерсантъ» 25 сентября. Они, по сообщению бюро по вопросам промышленности и безопасности, «действуют вопреки национальной безопасности или внешней политике» Америки.

    Среди компаний, попавших в перечень, четыре зарегистрированы в Петербурге. ООО «Девайс Консалтинг» и ООО «Грант Инструмент», согласно данным СПАРК, занимаются торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием. Первая принадлежит Максиму Краснову, за прошлый год она выручила 818 млн рублей. Вторая — Анне Черепановой, с выручкой 113 млн.

    Третья компания — «СМТ Алойджик», которая занимается торговлей автомобильными деталями. Прошлый год она закончила с выручкой в 113 млн рублей. Четвертая — «Стрела», деятельность которой связана с перевозками. В 2022 году ее выручка составляла 328,5 млн.

    Еще одна компания из России — крупнейшей производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», зарегистрированный в Свердловской области. По последним данным, выручка компании исчислялась десятками миллиардов. В 2021 году она составляла 67,9 млрд рублей.

    Всего в список ограничений на экспорт включены 28 компаний. Помимо российских туда попали десять компаний из Китая, три — из Финляндии, две — из Омана, пять — из Пакистана, одна — из ОАЭ.

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    Комментарии 1

    Гость25 Сен 2023 в 19:40
    Упс ...
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