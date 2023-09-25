«Схватил и таскал по всей дороге». В Подмосковье алабай напал на девятилетнего мальчика

В подмосковной деревне Савельево на девятилетнего мальчика напала собака породы алабай, сообщает 25 сентября портал MSK1.RU. Отец ребенка рассказал изданию, что его сын с другом отправились в магазин за лимонадом. По дороге на них напала собака, которая якобы сбежала из вольера.

Одному из мальчиков повезло — он успел запрыгнуть на припаркованную рядом машину и спасся. Второй не избежал зубов волкодава. Фото шрамов впечатляет.