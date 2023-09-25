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    «Схватил и таскал по всей дороге». В Подмосковье алабай напал на девятилетнего мальчика

    1928
    9 комментариев

    В подмосковной деревне Савельево на девятилетнего мальчика напала собака породы алабай, сообщает 25 сентября портал MSK1.RU. Отец ребенка рассказал изданию, что его сын с другом отправились в магазин за лимонадом. По дороге на них напала собака, которая якобы сбежала из вольера.

    Одному из мальчиков повезло — он успел запрыгнуть на припаркованную рядом машину и спасся. Второй не избежал зубов волкодава. Фото шрамов впечатляет.

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    «Она схватила и таскала по всей дороге, по всем кустам. Порвана вся голова, спина, грудь. По 10–15 сантиметров шрамы», — рассказал MSK1.RU отец пострадавшего.

    Всё это увидела проходившая мимо девочка. Она позвала на помощь взрослых. Соседи выбежали и смогли отбить ребенка у собаки. Мальчика увезли в больницу.

    Возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В ближайшее время будет допрошен владелец собаки, сообщает региональное управление СК РФ.

    Фото: MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

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    Комментарии 9

    alexpv25 Сен 2023 в 19:43
    Законы за пол-дня пока что Дума у нас только по известным поводам строчит, а если что для народа надо, так это в следующем веке примут. Но у депутатов самих алабаи коттеджи охраняют, вряд ли они против себя законы примут.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 19:38
    Хозяина безусловно нужно наказывать ..чтоб смотрел за собакой..отпустив охотничью собаку она непременно утащит или курей или уток или другую пернатую...а сторожевая может и не тронет куриц..но всеравно будет действовать согласно своим инстинктам охраны территории..тчк
    +1−0
    Гость25 Сен 2023 в 19:38
    Хозяин задержан? Шавка уничтожена?
    +3−0
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