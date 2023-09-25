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    Петербуржца, обвиняемого в поджоге своего приятеля, отправили в СИЗО

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    52-летнего Сергея Савенко, который, по данным следствия, облил своего приятеля горючим и поджег, арестовали. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга 25 сентября.

    Все произошло в квартире Савенко ночью 16 сентября. По версии следствия, хозяин квартиры умышленно облил своего товарища воспламеняющей жидкостью, а затем поджег его с помощью зажигалки. Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Врачи боролись за его жизнь, однако 22 сентября мужчина скончался.

    Савенко утверждал, что это был несчастный случай. Якобы в квартире взорвалась газовая колонка. Однако поквартирный обход в дальнейшем помог установить, что никаких хлопков той ночью никто не слышал.

    23 сентября поджигателя задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Известно, что обвиняемый уже был судим за хранение оружия и нанесение побоев. Теперь фигурант пробудет в СИЗО как минимум до 22 ноября. Обвиняемый и его защитник не возражали.

    Ранее житель Серпухова облил бензином и поджег свою бывшую возлюбленную за то, что она не ночевала дома.

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