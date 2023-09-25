Петербуржца, обвиняемого в поджоге своего приятеля, отправили в СИЗО

52-летнего Сергея Савенко, который, по данным следствия, облил своего приятеля горючим и поджег, арестовали. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга 25 сентября.



Все произошло в квартире Савенко ночью 16 сентября. По версии следствия, хозяин квартиры умышленно облил своего товарища воспламеняющей жидкостью, а затем поджег его с помощью зажигалки. Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Врачи боролись за его жизнь, однако 22 сентября мужчина скончался.