СКА обыграл «Адмирал» во Владивостоке. Это третья победа армейцев подряд

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала». Встреча проходила 25 сентября во Владивостоке. Армейцы с Невы выиграли со счетом 2:1.
Голы за СКА забили Николай Поляков (27-я минута) и Захар Бардаков (52-я). Две результативные передачи отдал Валентин Зыков. У «Адмирала» отличился Тайлер Граовац (2).
Голкипер СКА Артемий Плешков отбил 25 бросков из 26 по своим воротам, а голкипер «Адмирала» Павел Хомченко — 40 бросков из 42.
Эта победа стала для петербургской команды третьей подряд. Следующий матч армейцы сыграют 27 сентября против «Сибири» в Новосибирске.