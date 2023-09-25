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    СКА обыграл «Адмирал» во Владивостоке. Это третья победа армейцев подряд

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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала». Встреча проходила 25 сентября во Владивостоке. Армейцы с Невы выиграли со счетом 2:1.

    Голы за СКА забили Николай Поляков (27-я минута) и Захар Бардаков (52-я). Две результативные передачи отдал Валентин Зыков. У «Адмирала» отличился Тайлер Граовац (2).

    Голкипер СКА Артемий Плешков отбил 25 бросков из 26 по своим воротам, а голкипер «Адмирала» Павел Хомченко — 40 бросков из 42.

    Эта победа стала для петербургской команды третьей подряд. Следующий матч армейцы сыграют 27 сентября против «Сибири» в Новосибирске.

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