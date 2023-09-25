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    В библиотеке «На Стремянной» собирают «добрые посылки» — их отправят постояльцам домов престарелых в Петербурге и Ленобласти

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    Ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, в библиотеке «На Стремянной» библиотечной сети им. М. Ю. Лермонтова 25 сентября стартовала благотворительная акция «Добрая посылка». Её цель — помочь пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

    Сотрудники библиотеки принимают сладкие подарки и книги. Посылки одиноким бабушкам и дедушкам, проживающим в пансионатах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отвезут волонтёры молодёжного движения «Старость в радость».

    Принять участие в сборе «добрых посылок» могут все желающие. Чтобы подарки действительно порадовали пожилых людей, организаторы акции составили список того, что необходимо. Это печенье, конфеты, чай и пр., а также детское фруктовое питание для тяжелобольных пенсионеров. Из книг пожилые люди предпочитают романы и детективы. При этом желательно, чтобы шрифт был крупный, а состояние книг хорошее. С полным списком можно ознакомиться здесь.

    Подарки принимаются до 30 сентября в часы работы библиотеки, подробная информация по телефону (812) 572-30-65 или в группе в соцсети.

    Кроме того, в рамках акции 28 сентября в библиотеке состоится благотворительный мастер-класс по изготовлению открыток, которые также будут переданы в дар бабушкам и дедушкам в домах престарелых. Участники под руководством художника создадут открытку в акварельной технике. В библиотеке обращают внимание, что количество мест на мастер-класс ограничено, поэтому необходимо записаться заранее.

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