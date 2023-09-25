В библиотеке «На Стремянной» собирают «добрые посылки» — их отправят постояльцам домов престарелых в Петербурге и Ленобласти

Ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, в библиотеке «На Стремянной» библиотечной сети им. М. Ю. Лермонтова 25 сентября стартовала благотворительная акция «Добрая посылка». Её цель — помочь пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



Сотрудники библиотеки принимают сладкие подарки и книги. Посылки одиноким бабушкам и дедушкам, проживающим в пансионатах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отвезут волонтёры молодёжного движения «Старость в радость».

