В библиотеке «На Стремянной» собирают «добрые посылки» — их отправят постояльцам домов престарелых в Петербурге и Ленобласти

Ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, в библиотеке «На Стремянной» библиотечной сети
Сотрудники библиотеки принимают сладкие подарки и книги. Посылки одиноким бабушкам и дедушкам, проживающим в пансионатах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отвезут волонтёры молодёжного движения «Старость в радость».
Принять участие в сборе «добрых посылок» могут все желающие. Чтобы подарки действительно порадовали пожилых людей, организаторы акции составили список того, что необходимо. Это печенье, конфеты, чай и пр., а также детское фруктовое питание для тяжелобольных пенсионеров. Из книг пожилые люди предпочитают романы и детективы. При этом желательно, чтобы шрифт был крупный, а состояние книг хорошее. С полным списком можно ознакомиться здесь.
Подарки принимаются до 30 сентября в часы работы библиотеки, подробная информация по телефону (812) 572-30-65 или в группе в соцсети.
Кроме того, в рамках акции 28 сентября в библиотеке состоится благотворительный мастер-класс по изготовлению открыток, которые также будут переданы в дар бабушкам и дедушкам в домах престарелых. Участники под руководством художника создадут открытку в акварельной технике. В библиотеке обращают внимание, что количество мест на мастер-класс ограничено, поэтому необходимо записаться заранее.