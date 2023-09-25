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    В Приднестровье в сельском огороде нашли обломки ракеты С-300

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    Взрыв произошел над территорией непризнанной Приднестровской Молдавской республики в ночь на 25 сентября. В селе Кицаны, что в 10 километрах от Тирасполя, нашли обломки ракеты С-300 заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной республики Олег Беляков.

    Боевая часть ракеты, с маркировкой 1968 года, лежит в огороде. Территорию оцепили.

    На место происшествия выехали саперы и полиция, а также военные наблюдатели совместных миротворческих сил. Принадлежность ракеты не уточняется.

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