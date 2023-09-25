В Приднестровье в сельском огороде нашли обломки ракеты С-300

Взрыв произошел над территорией непризнанной Приднестровской Молдавской республики в ночь на 25 сентября. В селе Кицаны, что в 10 километрах от Тирасполя, нашли обломки ракеты С-300 заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной республики Олег Беляков.



Боевая часть ракеты, с маркировкой 1968 года, лежит в огороде. Территорию оцепили.

На место происшествия выехали саперы и полиция, а также военные наблюдатели совместных миротворческих сил. Принадлежность ракеты не уточняется.

