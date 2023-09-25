Полицию вызвали в военно-исторический музей артиллерии к странному посетителю.



В 112 накануне около половины четвертого дня позвонил 39-летний турист из Северодвинска, стало известно «Фонтанке» 325 сентября. Он сообщил, что увидел на территории музея мужчину, который демонстративно вздернул руку, изобразив нацистское приветствие.



Наряд отвез в полицию 28-летнего уроженца Владивостока. Ранее мужчина привлекался к ответственности по делу об «угрозах убийством». После опроса его отпустили.



Проводится проверка.

