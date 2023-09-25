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    В Петербурге турист отправил странного посетителя артиллерийского музея в полицию за вскинутую руку

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    6 комментариев

    Полицию вызвали в военно-исторический музей артиллерии к странному посетителю.

    В 112 накануне около половины четвертого дня позвонил 39-летний турист из Северодвинска, стало известно «Фонтанке» 325 сентября. Он сообщил, что увидел на территории музея мужчину, который демонстративно вздернул руку, изобразив нацистское приветствие.

    Наряд отвез в полицию 28-летнего уроженца Владивостока. Ранее мужчина привлекался к ответственности по делу об «угрозах убийством». После опроса его отпустили.

    Проводится проверка.

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    Комментарии 6

    Гость25 Сен 2023 в 10:16
    Суровое время, не под тем углом сопли рукой вытер, а бдительный сосед уже строчит бумагу.
    +0−0
    Dim2225 Сен 2023 в 10:12
    Вчера 17-мгновений весны посмотрел, надо написать донос на держателя ресурса .
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 10:11
    Турист из северодвинска бдит
    +0−0
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