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    Автомобиль подрезает мотоциклиста и уезжает. Серьёзное ДТП на Мурманском шоссе попало на видео

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    26 комментариев

    Видеорегистратор очевидца зафиксировал ДТП с мотоциклистом на Мурманском шоссе (трасса «Кола») под Петербургом.

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    По словам очевидца, авария случилась 24 сентября около 16:50 на 32-м километре трассы, у озера Лазурное.

    «Водитель в левой полосе не вовремя проверил боковое зеркало, на миг подался вправо, чтобы перестроиться, но там оказался мотоциклист, после чего водитель вернулся в полосу и поехал дальше», — рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Мотоциклист упал и несколько раз перевернулся. «Был в сознании. Надеюсь, отделался только ушибами и шоком», — отмечал очевидец.

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    В «Мотосолидарности» один из подписчиков рассказывает: «У мотоциклиста болит правое плечо, скорая его забрала. Мот его отвёз до дома, там близко».

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
    Фото: «Мотосолидарность»

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    Комментарии 26

    Гость25 Сен 2023 в 09:41
    Уважаемый Фонтанка!
    Из-за подобных заголовков Ваш оранжевый цвет становится желтым.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 09:33
    Подрезает? Автомобиль? Как этот мотоциклист с такой манерой езды и навыками еще жив был к моменту поездки? Контакта не было, кстати.
    +1−0
    Гость25 Сен 2023 в 09:29
    автомобиль маневрировал в пределах своей полосы.
    +2−0
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