Автомобиль подрезает мотоциклиста и уезжает. Серьёзное ДТП на Мурманском шоссе попало на видео

Видеорегистратор очевидца зафиксировал ДТП с мотоциклистом на Мурманском шоссе (трасса «Кола») под Петербургом.
По словам очевидца, авария случилась 24 сентября около 16:50 на 32-м километре трассы, у озера Лазурное.
«Водитель в левой полосе не вовремя проверил боковое зеркало, на миг подался вправо, чтобы перестроиться, но там оказался мотоциклист, после чего водитель вернулся в полосу и поехал дальше», — рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Мотоциклист упал и несколько раз перевернулся. «Был в сознании. Надеюсь, отделался только ушибами и шоком», — отмечал очевидец.
В «Мотосолидарности» один из подписчиков рассказывает: «У мотоциклиста болит правое плечо, скорая его забрала. Мот его отвёз до дома, там близко».