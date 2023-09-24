Огненная развязка и гол на последних минутах. «Зенит» проиграл «Локомотиву» на «Газпром Арене»

Поражением футбольного клуба «Зенит» завершился матч
«Зенит» забил первым. Отличился Матео Кассьерра на
Для «Зенита» это поражение стало вторым в сезоне. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 30 сентября против «Оренбурга».
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Поражением футбольного клуба «Зенит» завершился матч
«Зенит» забил первым. Отличился Матео Кассьерра на
Для «Зенита» это поражение стало вторым в сезоне. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 30 сентября против «Оренбурга».
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