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    Огненная развязка и гол на последних минутах. «Зенит» проиграл «Локомотиву» на «Газпром Арене»

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    14 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Поражением футбольного клуба «Зенит» завершился матч 9 тура чемпионата России против «Локомотива». Встреча проходила 24 сентября в Петербурге на «Газпром Арене». Сине-бело-голубые уступили со счетом 1:2.

    «Зенит» забил первым. Отличился Матео Кассьерра на 22 минуте. На 59 минуте Максим Глушенков сравнял счет, а на 92 минуте Наир Тикнизян установил победный счет. В концовке матча случилась потасовка. В результате всё тот же Тикнизян получил вторую желтую и был удален.

    Для «Зенита» это поражение стало вторым в сезоне. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 30 сентября против «Оренбурга».

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 14

    Warum24 Сен 2023 в 19:41
    Сразу виден уровень футбола. Зенит как бы чемпионом Ленинграда и остался. Жаль только кузьмичей - и под дождь попали, и проиграли))
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 19:36
    Очень жаль (((
    +0−0
    Эд Хэммет24 Сен 2023 в 19:34
    Полноценно заменить Малкома и Кузяева "Зенит" пока не смог.
    +0−0
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