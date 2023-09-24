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    Хирурга из СЗГМУ считают посредником в передаче взятки за операцию вне очереди

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    13 комментариев

    Красногвардейский районный суд избрал домашний арест для Рубена Тадевосяна, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Об этом 24 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Следствие полагает, что мужчина, занимая должность сердечно-сосудистого хирурга отделения ангиохирургии СЗГМУ имени Мечникова, лично получил 13 сентября 200 тысяч рублей от представителя пациентки. 22 сентября он якобы получил еще 250 тысяч рублей. Деньги предназначались неустановленным сотрудникам университета за операцию вне очереди и за улучшение условий пребывания пациентки в клинике.

    В субботу врач был задержан, в воскресенье ему предъявили обвинение. Тадевосян и защитник просили более мягкую меру, суд встал на сторону следствия, которое настаивало на домашнем аресте.

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    Комментарии 13

    28023851924 Сен 2023 в 20:02
    Я общаюсь с медиками из Мечникова 15 лет и не смотря на это всё еще живой (тьфу,тьфу,тьфу).С г.Тадевосяном пересекаться не приходилось но на сайте Мечникова он ещё есть и у него 50 отзывов и ни одного отрицательного (хотя я мог и проглядеть).Не думаю,что доктор сидел и сам их создавал. И потом- 450 тысяч это уровень не Мечникова,там тарифы значительно скромнее. Так что сижу и думаю -что там на самомделе
    +0−0
    Вячеслав Русаков24 Сен 2023 в 20:00
    Эх, Рубен-джан....
    +1−0
    Гость24 Сен 2023 в 19:53
    Операция вне очереди или передача взятки вне очереди?
    +1−0
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