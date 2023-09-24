Хирурга из СЗГМУ считают посредником в передаче взятки за операцию вне очереди

Красногвардейский районный суд избрал домашний арест для Рубена Тадевосяна, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Об этом 24 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Следствие полагает, что мужчина, занимая должность сердечно-сосудистого хирурга отделения ангиохирургии СЗГМУ имени Мечникова, лично получил 13 сентября
В субботу врач был задержан, в воскресенье ему предъявили обвинение. Тадевосян и защитник просили более мягкую меру, суд встал на сторону следствия, которое настаивало на домашнем аресте.