Ростелеком три дня устранял повреждение линии связи в центре Петербурга

Петербуржцы — абоненты Ростелекома в домах на Лиговском проспекте — три дня жаловались на отсутствие интернета. В компании сообщили, что в воскресенье, 24 сентября, смогли справиться с повреждением линии связи.
«В домах по адресам Лиговский 172 и 164 была повреждена воздушная линия связи. В результате без интернета и других услуг с пятницы оставались 15 домохозяйств. Восстановительные работы затянулись из-за сложностей с обнаружением места повреждения, для этого нужен был доступ на крыши домов с соблюдением определенных условий по технике безопасности», – рассказали в Ростелекоме «Фонтанке» 24 сентября.
Теперь, когда линия связи была восстановлена, всем пострадавшим абонентам обещают перерасчет.
«Для минимизации подобных ситуаций компания «Ростелеком» на территории Петербурга реализует крупный проект по модернизации телекоммуникационной инфраструктуры в центре города и переводу абонентов на менее аварийную технологию GPON. Только за последний год в периметр проекта попали почти 100 тысяч квартир многоквартирных жилых домов», – отметили в компании.