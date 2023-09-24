Ростелеком три дня устранял повреждение линии связи в центре Петербурга

Петербуржцы — абоненты Ростелекома в домах на Лиговском проспекте — три дня жаловались на отсутствие интернета. В компании сообщили, что в воскресенье, 24 сентября, смогли справиться с повреждением линии связи.



«В домах по адресам Лиговский 172 и 164 была повреждена воздушная линия связи. В результате без интернета и других услуг с пятницы оставались 15 домохозяйств. Восстановительные работы затянулись из-за сложностей с обнаружением места повреждения, для этого нужен был доступ на крыши домов с соблюдением определенных условий по технике безопасности», – рассказали в Ростелекоме «Фонтанке» 24 сентября.

