    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    763мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.04eur102.25

    Ростелеком три дня устранял повреждение линии связи в центре Петербурга

    580
    5 комментариев

    Петербуржцы — абоненты Ростелекома в домах на Лиговском проспекте — три дня жаловались на отсутствие интернета. В компании сообщили, что в воскресенье, 24 сентября, смогли справиться с повреждением линии связи.

    «В домах по адресам Лиговский 172 и 164 была повреждена воздушная линия связи. В результате без интернета и других услуг с пятницы оставались 15 домохозяйств. Восстановительные работы затянулись из-за сложностей с обнаружением места повреждения, для этого нужен был доступ на крыши домов с соблюдением определенных условий по технике безопасности», – рассказали в Ростелекоме «Фонтанке» 24 сентября.

    Теперь, когда линия связи была восстановлена, всем пострадавшим абонентам обещают перерасчет.

    «Для минимизации подобных ситуаций компания «Ростелеком» на территории Петербурга реализует крупный проект по модернизации телекоммуникационной инфраструктуры в центре города и переводу абонентов на менее аварийную технологию GPON. Только за последний год в периметр проекта попали почти 100 тысяч квартир многоквартирных жилых домов», – отметили в компании.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Гость24 Сен 2023 в 17:37
    При наличии альтернативы нужно использовать дркгого опсоса.
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 17:31
    Три дня устранял и НЕ устранил.

    Ростелеком - когда пешком быстрее.
    +1−0
    Гость24 Сен 2023 в 17:28
    А меня только сегодня предупредили, что с 25 по 29-е "услуги связи будут недоступны"
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close