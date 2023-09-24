Телеведущая Ксения Собчак побывала на балу в Петербурге. Мероприятие было приурочено к
Журналистка опубликовала видео в своих соцсетях 24 сентября, поблагодарив за вечер оперного исполнителя Ильдара Абдразакова и его жену Марику.
Бал проходил во дворце великого князя Владимира (Дом ученых имени Горького) на Дворцовой набережной. Для приема Ксения Собчак выбрала расшитое пайетками черное платье-бюстье бренда RASARIO. Этот бренд коктейльных и вечерних платьев основан Расидой Лакоба, чье детство прошло в Абхазии.