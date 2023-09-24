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    Ксения Собчак обнажила зону декольте на балу в честь 150-летия Шаляпина в Петербурге

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    34 комментария

    Телеведущая Ксения Собчак побывала на балу в Петербурге. Мероприятие было приурочено к 150-летию со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина.

    Журналистка опубликовала видео в своих соцсетях 24 сентября, поблагодарив за вечер оперного исполнителя Ильдара Абдразакова и его жену Марику.

    Starhit.ru

    Бал проходил во дворце великого князя Владимира (Дом ученых имени Горького) на Дворцовой набережной. Для приема Ксения Собчак выбрала расшитое пайетками черное платье-бюстье бренда RASARIO. Этот бренд коктейльных и вечерних платьев основан Расидой Лакоба, чье детство прошло в Абхазии.

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    Комментарии 34

    26632473324 Сен 2023 в 17:43
    вот что за заголовок? Нет чтоб написать, что Собчак пришла на бал, так надо обязательно про грудь. Недалёкий журналистишка написал, не иначе...
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 17:43
    Чего то вспомнилось по ассоциации с этим шикарным застольем, как в 90-е, когда многие голодали, показали в передаче 600 секунд, как Собчак крупным планом поедал бутерброд с икрой. Папина дочка.
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 17:40
    Ну такая красивая женщина а теле ,с возрастом стала хороша Ксения .Ей идёт такой наряд
    +1−0
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