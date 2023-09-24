Битва бывших. Дзюба и Изидор выйдут в основе на матч «Зенита» и «Локомотива»

«Зенит» и «Локомотив» определились со стартовыми составами на матч, который пройдет 24 сентября в Петербурге на «Газпром Арене».



У сине-бело-голубых с первых минут выйдут Кержаков (вратарь), Караваев, Эракович, Алип, Сантос (капитан), Барриос, Фернандес, Вендел, Клаудиньо, Изидор, Кассьерра.



«Локомотив» начнет встречу в следующем составе: Лантратов (вратарь), Тикнизян, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов (капитан), Миранчук, Пиняев, Дзюба.



Игра начнется в 16:30. «Зенит» пока идет на третьей строчке в РПЛ с 17 очками. На втором месте «Краснодар» (18), а на первом самарские «Крылья Советов», которые накануне выиграли свой матч. «Локомотив» пока на девятой строчке.