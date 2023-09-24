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    Спецоперация на Украине

    Беспилотники атаковали Курск во время праздника: новости СВО за 24 сентября

    Главные события за последние сутки

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    13 комментариев

    Местные жители сообщали о серии взрывов

    ostorozhno_novosti / T.me

    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 24 сентября.

    Беспилотники атаковали Курск

    Украинские беспилотники атаковали административное здание в Курске. Это произошло в день празднования 991-летия города. О случившемся в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Несмотря на атаку, праздничные мероприятия состоялись, однако салют был отменен.

    — В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей, — написал мэр города Игорь Куцак в своем телеграм.

    Безопасность горожан обеспечивали более тысячи человек и 150 единиц техники, передал глава Курска.

    Также атаке подвергся Глушковский район Курской области. Его обстреляли 11 раз, пострадавших нет, сообщил губернатор.

    При обстреле Белгородской области пострадал мужчина

    Населенный пункт в белгородской области атаковали с помощью дрона. Пострадал водитель КАМАЗа.

    — Село Новое Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона, который сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль. Есть один пострадавший — водитель КАМАЗа, он самостоятельно обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями, — написал в своем телеграм губернатор области Вячеслав Гладков.

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    Комментарии 13

    Гость24 Сен 2023 в 21:55
    где штофф, герасим?
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 21:55
    куда подевался кляссерь масква с моими марками. памагите найтить!
    +1−0
    Гость24 Сен 2023 в 21:53
    — В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города.
    +0−0
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