Беспилотники атаковали Курск во время праздника: новости СВО за 24 сентября

Местные жители сообщали о серии взрывов
ostorozhno_novosti / T.me
24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 24 сентября.
Беспилотники атаковали Курск
Украинские беспилотники атаковали административное здание в Курске. Это произошло в день празднования 991-летия города. О случившемся в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Несмотря на атаку, праздничные мероприятия состоялись, однако салют был отменен.
— В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей, — написал мэр города Игорь Куцак в своем телеграм.
Безопасность горожан обеспечивали более тысячи человек и 150 единиц техники, передал глава Курска.
Также атаке подвергся Глушковский район Курской области. Его обстреляли 11 раз, пострадавших нет, сообщил губернатор.
При обстреле Белгородской области пострадал мужчина
Населенный пункт в белгородской области атаковали с помощью дрона. Пострадал водитель КАМАЗа.
— Село Новое Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона, который сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль. Есть один пострадавший — водитель КАМАЗа, он самостоятельно обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями, — написал в своем телеграм губернатор области Вячеслав Гладков.