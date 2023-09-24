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    В Белгородской области дрон сбросил взрывное устройство на ехавший КАМАЗ

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    39 комментариев

    Беспилотник подорвал фуру в поселке Новый Волоконовского района. Об этом 24 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    По его словам, украинский дрон сбросил взрывное устройство на проезжающий КАМАЗ. Пострадал водитель, который с легкой контузией и осколочными ранениями самостоятельно добрался до больницы. Мужчине оказали помощь, его уже отпустили лечиться домой.

    Еще один БПЛА сбит системой ПВО на подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Кроме того, беспилотник сбили и над Курской областью.

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    Комментарии 39

    Гость24 Сен 2023 в 17:05
    Жалко водителя. Контузило бы их губернатора.
    +1−1
    Гость24 Сен 2023 в 16:53
    Натуральный украинский терроризм.
    +1−2
    Leningradas_Velns24 Сен 2023 в 16:17
    Нет времени на раскачку! (23 года, как)
    +1−0
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