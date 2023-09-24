В Белгородской области дрон сбросил взрывное устройство на ехавший КАМАЗ

Беспилотник подорвал фуру в поселке Новый Волоконовского района. Об этом 24 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



По его словам, украинский дрон сбросил взрывное устройство на проезжающий КАМАЗ. Пострадал водитель, который с легкой контузией и осколочными ранениями самостоятельно добрался до больницы. Мужчине оказали помощь, его уже отпустили лечиться домой.



Еще один БПЛА сбит системой ПВО на подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Кроме того, беспилотник сбили и над Курской областью.

