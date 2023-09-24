Станцию метро «Московские ворота» больше не будут закрывать по утрам

Плановый капитальный ремонт эскалаторов на станции метро «Московские ворота» завершен. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба комтранса.



С понедельника станция будет работать в стандартном режиме.



Плановый капитальный ремонт эскалатора на станции начался 5 июня. Изначально особый режим действовал до 28 июля, но позже его продлили до 25 сентября.



С 8:15 до 10:00 вход в вестибюль был закрыт, с 17:00 до 18:40 ограничен. Кроме того, время закрытия и ограничения могло меняться в зависимости от пассажиропотока.

