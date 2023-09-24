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    Станцию метро «Московские ворота» больше не будут закрывать по утрам

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    2 комментария

    Плановый капитальный ремонт эскалаторов на станции метро «Московские ворота» завершен. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба комтранса.

    С понедельника станция будет работать в стандартном режиме.

    Плановый капитальный ремонт эскалатора на станции начался 5 июня. Изначально особый режим действовал до 28 июля, но позже его продлили до 25 сентября.

    С 8:15 до 10:00 вход в вестибюль был закрыт, с 17:00 до 18:40 ограничен. Кроме того, время закрытия и ограничения могло меняться в зависимости от пассажиропотока.

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    Комментарии 2

    Гость24 Сен 2023 в 15:12
    👍
    +0−0
    Kot Piter24 Сен 2023 в 15:02
    Напишите, что там с "Парк Победы".🤔
    +0−0
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