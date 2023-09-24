    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    763мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.04eur102.25

    «Сняла пальто и стала держать»: в Петербурге прохожие ловили малыша

    5546
    8 комментариев

    Петербуржцы среагировали на появившегося в окне жилого комплекса «ArtLine в Приморском» маленького ребенка. Родителей рядом видно не было, а от падения вниз отделял всего один шаг — действовать надо было быстро.

    читательница «Фонтанки»

    «Это было в 09:06 сегодня, — рассказала «Фонтанке» одна из очевидцев 24 сентября. — Я выгуливала собаку и увидела ребенка, который стоял на карнизе, держался за раму, был спокоен. Мимо шли еще две женщины. Они тоже это увидели. Одна сняла пальто и стала держать снизу, вторая вызвала 112».

    Петербурженки стали аккуратно спрашивать ребенка, где его мама, говорили, что она ее зовет.

    «От нашего внимания ребенок стал плакать, после чего плач, видимо, услышали в квартире и сразу сняли ребенка с окна, и закрыли его. Лиц видно не было, шторы были закрыты», — рассказала «Фонтанке» петербурженка.

    От момента, когда она увидела малыша в окне, до спасения прошло 3–4 минуты.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ19
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Панкихой24 Сен 2023 в 17:20
    Не мешайте познавать мир.
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 16:57
    Там возможно хотели чтоб он упал, просто надоел им.
    +0−0
    Dim2224 Сен 2023 в 16:36
    Своим доброходством могли и спровоцировать падения малыша
    +0−5
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close