«Сняла пальто и стала держать»: в Петербурге прохожие ловили малыша

Петербуржцы среагировали на появившегося в окне жилого комплекса «ArtLine в Приморском» маленького ребенка. Родителей рядом видно не было, а от падения вниз отделял всего один шаг — действовать надо было быстро.

«Это было в 09:06 сегодня, — рассказала «Фонтанке» одна из очевидцев 24 сентября. — Я выгуливала собаку и увидела ребенка, который стоял на карнизе, держался за раму, был спокоен. Мимо шли еще две женщины. Они тоже это увидели. Одна сняла пальто и стала держать снизу, вторая вызвала 112».

Петербурженки стали аккуратно спрашивать ребенка, где его мама, говорили, что она ее зовет.

«От нашего внимания ребенок стал плакать, после чего плач, видимо, услышали в квартире и сразу сняли ребенка с окна, и закрыли его. Лиц видно не было, шторы были закрыты», — рассказала «Фонтанке» петербурженка.

