В Челябинской области бойца ММА задержали по делу о смерти ветерана СВО

Полиция задержала подозреваемого в нанесении смертельной травмы 37-летнему военному из ЧВК «Вагнер» Максиму Никитину в Челябинской области. Об этом 24 сентября пишет 74.RU со ссылкой на региональный главк МВД.



Следственный комитет «с учетом физической подготовки» фигуранта просит суд отправить его под стражу. Подозреваемого задержали утром в деревне Михайловка и доставили в следственный отдел СК для проведения процессуальных действий.



Ветеран СВО Никитин скончался 17 сентября. Как сообщает 74.RU, мужчина в конце августа приехал из зоны боевых действий в отпуск, а 15 сентября вместе с родителями отправился на малую родину — в поселок Новокаолиновый, чтобы навести порядок на могилках родственников.

