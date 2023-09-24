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    В Челябинской области бойца ММА задержали по делу о смерти ветерана СВО

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    10 комментариев

    Полиция задержала подозреваемого в нанесении смертельной травмы 37-летнему военному из ЧВК «Вагнер» Максиму Никитину в Челябинской области. Об этом 24 сентября пишет 74.RU со ссылкой на региональный главк МВД.

    Следственный комитет «с учетом физической подготовки» фигуранта просит суд отправить его под стражу. Подозреваемого задержали утром в деревне Михайловка и доставили в следственный отдел СК для проведения процессуальных действий.

    Ветеран СВО Никитин скончался 17 сентября. Как сообщает 74.RU, мужчина в конце августа приехал из зоны боевых действий в отпуск, а 15 сентября вместе с родителями отправился на малую родину — в поселок Новокаолиновый, чтобы навести порядок на могилках родственников.

    Там он встретился с одноклассниками и пошел с ними в бар. Роковой конфликт случился уже на улице, когда к одной из девушек подошел мужчина и схватил ее за волосы. Максим вступился за знакомую, но получил удар от оппонента, упал и ударился головой. Через два дня он скончался в больнице. Выяснилось, что подозреваемый занимается единоборствами и является бойцом смешанного стиля (ММА).

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    Комментарии 10

    Гость24 Сен 2023 в 14:50
    Только не понял, сво тут при чём? Обычная бытовуха.
    +1−0
    Гость24 Сен 2023 в 14:48
    15 сентября вместе с родителями отправился на малую родину — в поселок Новокаолиновый, чтобы навести порядок на могилках . чет знал. не?
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 14:47
    И такое каждый день или через день. Выжил там, убили дома.
    +1−0
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