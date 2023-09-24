В Челябинской области бойца ММА задержали по делу о смерти ветерана СВО

Полиция задержала подозреваемого в нанесении смертельной травмы
Следственный комитет «с учетом физической подготовки» фигуранта просит суд отправить его под стражу. Подозреваемого задержали утром в деревне Михайловка и доставили в следственный отдел СК для проведения процессуальных действий.
Ветеран СВО Никитин скончался 17 сентября. Как сообщает 74.RU, мужчина в конце августа приехал из зоны боевых действий в отпуск, а 15 сентября вместе с родителями отправился на малую родину — в поселок Новокаолиновый, чтобы навести порядок на могилках родственников.
Там он встретился с одноклассниками и пошел с ними в бар. Роковой конфликт случился уже на улице, когда к одной из девушек подошел мужчина и схватил ее за волосы. Максим вступился за знакомую, но получил удар от оппонента, упал и ударился головой. Через два дня он скончался в больнице. Выяснилось, что подозреваемый занимается единоборствами и является бойцом смешанного стиля (ММА).