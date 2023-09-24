В Сибири поезд сбил медведя, а другой медведь прибежал из леса и начал его есть

Несколько часов простоял поезд на перегоне между Барабинском и Труновкой в Новосибирской области. И всё из-за двух медведей — мертвого и живого. Подробности 24 сентября сообщает НГС.
Эта история началась с того, что грузовой состав в ночи сбил косолапого хищника, который выбежал на пути. Идущий следом поезд остановился, чтобы расчистить дорогу, но труп убрать не успели — из леса вышел «родственник» погибшего. Медведь с остервенением набросился на тушу и начал ее поедать.
На место были вызваны полиция и охотоведы, но что-то сделать с ужинающим хищником они не решились. В итоге медведь сам ушел в лес спустя два часа.