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    В Сибири поезд сбил медведя, а другой медведь прибежал из леса и начал его есть

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    19 комментариев

    Несколько часов простоял поезд на перегоне между Барабинском и Труновкой в Новосибирской области. И всё из-за двух медведей — мертвого и живого. Подробности 24 сентября сообщает НГС.

    «НГС — новости Новосибирска»

    Эта история началась с того, что грузовой состав в ночи сбил косолапого хищника, который выбежал на пути. Идущий следом поезд остановился, чтобы расчистить дорогу, но труп убрать не успели — из леса вышел «родственник» погибшего. Медведь с остервенением набросился на тушу и начал ее поедать.

    На место были вызваны полиция и охотоведы, но что-то сделать с ужинающим хищником они не решились. В итоге медведь сам ушел в лес спустя два часа.

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    Комментарии 19

    Coulthard24 Сен 2023 в 14:54
    Медведь жрёт в лесу мясо. Правда, там поезда ходят, но сути это не меняет. Шокирующая новость (нет).
    +0−0
    Заливщик голосовых планок24 Сен 2023 в 14:46
    Не зря Партия Единая Россия гордо носит на своем логотипе изображение именно данного представителя фауны!
    +1−0
    Гость24 Сен 2023 в 14:41
    Уронили мишку на пол
    Отдавили мишке лапу .
    +0−0
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