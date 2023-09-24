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    Выпившая петербурженка дважды уронила новорожденную дочь и сломала ей череп

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    10 комментариев

    Двухмесячная девочка угодила в больницу со сложными травмами после того, как родная мать уронила ее на пол. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 сентября.

    Ребенок поступил в приемный покой детской больницы накануне поздним вечером с улицы Школьной в Приморском районе Петербурга. Было установлено, что нетрезвая мать выронила девочку из рук, а потом малышка еще раз упала, но уже с кровати. В результате новорожденная получила черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости и другие травмы головы. В состоянии средней тяжести ребенка госпитализировали.

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    Комментарии 10

    Гость24 Сен 2023 в 12:25
    Ничего себе "средняя тяжесть"... :(
    +0−0
    Отец Родной24 Сен 2023 в 12:22
    Фраза " тебя в детстве на голову не поняли? " Должна быть включена под номером 1 в обязательном собеседовании при приёме на работу.
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 12:06
    сломала ей череп
    +1−0
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