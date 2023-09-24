Выпившая петербурженка дважды уронила новорожденную дочь и сломала ей череп

Двухмесячная девочка угодила в больницу со сложными травмами после того, как родная мать уронила ее на пол. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 сентября.



Ребенок поступил в приемный покой детской больницы накануне поздним вечером с улицы Школьной в Приморском районе Петербурга. Было установлено, что нетрезвая мать выронила девочку из рук, а потом малышка еще раз упала, но уже с кровати. В результате новорожденная получила черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости и другие травмы головы. В состоянии средней тяжести ребенка госпитализировали.