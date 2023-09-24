А теперь о погоде. Петербургу в воскресенье пророчат дожди и ветер

По-осеннему пасмурная, но теплая погода ждет петербуржцев в воскресенье. Зато будет тепло.
Как рассказал 24 сентября ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня город окажется под влиянием тыловой части циклонического вихря. «В такой ситуации при облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, и с западными ветрами в регион будут поступать прохладные воздушные массы», — сообщил синоптик.
При этом температура всё равно останется на
К 10:50 на улице установились
Городское
В понедельник, по данным Северо-Западного УГМС, ожидается переменная облачность и без осадков. Днем будет