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    А теперь о погоде. Петербургу в воскресенье пророчат дожди и ветер

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    По-осеннему пасмурная, но теплая погода ждет петербуржцев в воскресенье. Зато будет тепло.

    Как рассказал 24 сентября ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня город окажется под влиянием тыловой части циклонического вихря. «В такой ситуации при облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, и с западными ветрами в регион будут поступать прохладные воздушные массы», — сообщил синоптик.

    При этом температура всё равно останется на 2–3 градуса выше нормы. Ожидается, что сегодня в Петербурге будет +17…+19 °C, а по области +15…+20 градусов. Ночью в городе похолодает до +11...+13 °C, а в окрестностях и до +8.

    К 10:50 на улице установились +15,7.

    Городское ГУ МЧС предупреждает об усилении ветра до 14 м/с на Невской губе Финского залива, высота волны до 1 метра.

    В понедельник, по данным Северо-Западного УГМС, ожидается переменная облачность и без осадков. Днем будет +15...+17 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    triton197724 Сен 2023 в 11:27
    Ну и вчера с ветром было более чем, а ночью порядком заливало (центр))
    +0−0
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