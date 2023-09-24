Женщина оказалась мужчиной. Жителя Шушар подозревают в убийстве

Житель Пушкинского района Петербурга стал фигурантом дела об убийстве, которое возбудили 24 сентября после обнаружения трупа в одной из квартир в Шушарах. Как стало известно «Фонтанке», с полом убитого поначалу возникла путаница.



Накануне вечером в полицию позвонил мужчина, который рассказал, что у дома 244 по Московскому шоссе к нему подошел неизвестный и попросил сообщить о том, что он задушил женщину. Незнакомец был весь в крови и назвал номер квартиры, где оставил труп.