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    Женщина оказалась мужчиной. Жителя Шушар подозревают в убийстве

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    6 комментариев

    Житель Пушкинского района Петербурга стал фигурантом дела об убийстве, которое возбудили 24 сентября после обнаружения трупа в одной из квартир в Шушарах. Как стало известно «Фонтанке», с полом убитого поначалу возникла путаница.

    Накануне вечером в полицию позвонил мужчина, который рассказал, что у дома 244 по Московскому шоссе к нему подошел неизвестный и попросил сообщить о том, что он задушил женщину. Незнакомец был весь в крови и назвал номер квартиры, где оставил труп.

    Вскоре на место уже прибыли первые наряды. В указанном месте действительно нашли тело, только не женское, а мужское. На шее у него была рана от удара ножом. По подозрению в совершении убийства был задержан 45-летний мужчина. Его доставили в отдел, а утром в воскресенье поместили в изолятор.

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    Комментарии 6

    Гость24 Сен 2023 в 12:22
    Не женщину, а мужчину. Не задушил, а зарезал.
    Почти как в известном анекдоте.
    +1−0
    Гость24 Сен 2023 в 12:11
    бабушка превратилась в дедушку! а гаварил че так не бывает. и тут соврадл ля!
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 11:31
    Туземец? 🤔
    +2−0
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