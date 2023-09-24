Эти 10 лайфхаков поймут только те, кто жил в СССР. Это про вас?

Удивительный факт: слова «лайфхак» в СССР не было, а лайфхаки были! Их передавали из поколения в поколение, ими удивляли трудовики на своих уроках, в конце концов, их печатали на страницах журнала «Наука и жизнь». Именно там мы встретили коллекцию народных мудростей, которая нас изрядно впечатлила. Проверьте, удивит ли она вас, или вы такими хитростями до сих пор пользуетесь.

