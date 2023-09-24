    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 15

    1 м/с, зап

    759мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.04eur102.25

    Эти 10 лайфхаков поймут только те, кто жил в СССР. Это про вас?

    Тест с удивительными открытиями предлагаем считать открытым

    2285
    14 комментариев
    Даже передача «Оч.умелые ручки» позавидовала бы таким лайфхакам
    Даже передача «Оч.умелые ручки» позавидовала бы таким лайфхакамКоллаж: Семён Казьмин / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Удивительный факт: слова «лайфхак» в СССР не было, а лайфхаки были! Их передавали из поколения в поколение, ими удивляли трудовики на своих уроках, в конце концов, их печатали на страницах журнала «Наука и жизнь». Именно там мы встретили коллекцию народных мудростей, которая нас изрядно впечатлила. Проверьте, удивит ли она вас, или вы такими хитростями до сих пор пользуетесь.

    В. Попов из Москвы предложил это нехитрое изобретение для защиты одной части тела. Что это за часть тела, и от чего должно защищать это изобретение?

    В. Попов из Москвы предложил это нехитрое изобретение для защиты одной части тела. Что это за часть тела, и от чего должно защищать это изобретение?

    Для чего на стрелки и циферблат будильника предлагали наклеивать мелкие осколки от елочных игрушек?

    Для чего на стрелки и циферблат будильника предлагали наклеивать мелкие осколки от елочных игрушек?

    На ракетке для бадминтона порвалась струна. Неприятно, но другие ракетки покупать дорого, а перетянуть струны негде. Как можно исправить ситуацию?

    На ракетке для бадминтона порвалась струна. Неприятно, но другие ракетки покупать дорого, а перетянуть струны негде. Как можно исправить ситуацию?

    Из чего сделана эта легкая и вместительная сумка для грибов?

    Из чего сделана эта легкая и вместительная сумка для грибов?

    Если вы сварили рис или макароны, то не торопитесь выливать воду, оставшуюся после готовки. В журнале нашли применение и ей! Но какое?

    Если вы сварили рис или макароны, то не торопитесь выливать воду, оставшуюся после готовки. В журнале нашли применение и ей! Но какое?

    Во что можно было превратить пробку от шампанского с помощью этих нехитрых манипуляций?

    Во что можно было превратить пробку от шампанского с помощью этих нехитрых манипуляций?

    Что собрались делать из этой шапки-ушанки?

    Что собрались делать из этой шапки-ушанки?

    Шурупы, брусочки с гвоздями, спирали из проволоки... Казалось бы, самые разные вещи, но зимой их использовали для одной цели. Для какой?

    Шурупы, брусочки с гвоздями, спирали из проволоки... Казалось бы, самые разные вещи, но зимой их использовали для одной цели. Для какой?

    Из чего можно было сделать вот такой миксер?

    Из чего можно было сделать вот такой миксер?

    И последнее: из чего сделаны эти домашние шлепанцы «на скорую руку»?

    И последнее: из чего сделаны эти домашние шлепанцы «на скорую руку»?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 лайфхаков поймут только те, кто жил в СССР. Это про вас?

    Похоже, вы прекрасно живете и без всяких лайфхаков!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 лайфхаков поймут только те, кто жил в СССР. Это про вас?

    Кое-какие из этих лайфхаков вам знакомы, но в целом вам не близок такой образ жизни.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 лайфхаков поймут только те, кто жил в СССР. Это про вас?

    Неплохой результат! Возможно, сегодня вы узнали еще парочку лайфхаков из советской жизни.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 лайфхаков поймут только те, кто жил в СССР. Это про вас?

    Удивительно, но вам знакомы почти все лайфхаки! А применяли какой-нибудь из них?

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 лайфхаков поймут только те, кто жил в СССР. Это про вас?

    Только честно: это вы отправляли все эти лайфхаки в журналы?

    Поделитесь результатом

    Даже передача «Оч.умелые ручки» позавидовала бы таким лайфхакам
    Даже передача «Оч.умелые ручки» позавидовала бы таким лайфхакамКоллаж: Семён Казьмин / Городские порталы

    По теме

    Наука и жизньЛайфхакиСССРСоветские лайфхакиТест
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    Гость24 Сен 2023 в 09:04
    Что построено при одном только Брежневе, путинцы даже покрасить не смогут.
    +0−0
    Alex00024 Сен 2023 в 09:03
    Хороший на самом деле материал.
    Показывает, насколько всё уныло было в совке.
    Голь на выдумки хитра.
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 08:50
    Утомляют СССР , навязывают прошлое "шлагбаумом", а надо двигаться вперёд .
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close