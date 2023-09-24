Удивительный факт: слова «лайфхак» в СССР не было, а лайфхаки были! Их передавали из поколения в поколение, ими удивляли трудовики на своих уроках, в конце концов, их печатали на страницах журнала «Наука и жизнь». Именно там мы встретили коллекцию народных мудростей, которая нас изрядно впечатлила. Проверьте, удивит ли она вас, или вы такими хитростями до сих пор пользуетесь.
Эти 10 лайфхаков поймут только те, кто жил в СССР. Это про вас?
Тест с удивительными открытиями предлагаем считать открытым
Удивительный факт: слова «лайфхак» в СССР не было, а лайфхаки были! Их передавали из поколения в поколение, ими удивляли трудовики на своих уроках, в конце концов, их печатали на страницах журнала «Наука и жизнь». Именно там мы встретили коллекцию народных мудростей, которая нас изрядно впечатлила. Проверьте, удивит ли она вас, или вы такими хитростями до сих пор пользуетесь.