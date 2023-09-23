Лавров: Россия готова к переговорам по Украине, но прекращение огня не рассматривается

Россия готова к переговорам по Украине, заявил 23 сентября в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«Да, мы готовы к переговорам. Но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать», — сказал Лавров (цитата по РИА Новости). Как пояснил министр, такая позиция сформировалась, потому что «мы раз это рассмотрели, вы нас обманули».
Это заявление министр сделал на пресс-конференции по итогам мероприятий высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского «абсолютно нереализуема, и все это знают».
Напомним, «формула мира» Зеленского — это 10 пунктов, в числе которых «восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка» и «вывод российских войск и прекращение боевых действий», а также «возвращение справедливости».