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    Лавров: Россия готова к переговорам по Украине, но прекращение огня не рассматривается

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    71 комментарий

    Россия готова к переговорам по Украине, заявил 23 сентября в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

    «Да, мы готовы к переговорам. Но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать», — сказал Лавров (цитата по РИА Новости). Как пояснил министр, такая позиция сформировалась, потому что «мы раз это рассмотрели, вы нас обманули».

    Это заявление министр сделал на пресс-конференции по итогам мероприятий высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского «абсолютно нереализуема, и все это знают».

    Напомним, «формула мира» Зеленского — это 10 пунктов, в числе которых «восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка» и «вывод российских войск и прекращение боевых действий», а также «возвращение справедливости».

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    Сергей ЛавровРоссия готова к переговорам
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    Комментарии 71

    Гость23 Сен 2023 в 22:38
    Иногда вдруг становится жалко тех, кто обычно вызывает отвращение.
    +0−0
    Kotforeva23 Сен 2023 в 22:19
    Опять сегодня какая-то супер убогая команда подпотупчиков-подкаблучников. Казалось в прошлом году, что соскребли со дна всё коричнево - ан нет, глубже в выгребных ямах уже ковыряют..
    +3−0
    Гость23 Сен 2023 в 22:17
    скоро на месте бывшей окрайны будет один большой котлован, но каклы продолжают скакать
    +0−5
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