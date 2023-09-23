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    «Мы оба лысые, но лица-то у нас разные». Иосиф Пригожин рассказал, как его путали с основателем ЧВК «Вагнер» и про 8 000 соболезнований для Валерии

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    17 комментариев

    Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся из-за того, что его случайно или сознательно путают с основателем ЧВК «Вагнер», погибшим предпринимателем Евгением Пригожиным. С одной стороны, к персоне продюсера сейчас приковано небывалое внимание, с другой, в попытке искрометно пошутить люди иногда переходят все возможные границы. Например, присылают соболезнования его жене. Обо всем этом он рассказал на радио «Комсомольская правда».

    — Пригожин жив? — начал беседу ведущий.

    — Ну, если вы про меня, то как видите. Про других я не знаю, — ушел от ответа продюсер.

    Эффект Пригожина

    По словам Иосифа Пригожина, благодаря всей этой истории он превратился в «большой мем». К нему постоянно кто-то подходит в общественных местах и просит сфотографироваться. Из-за этого продюсеру бывает неловко перед супругой.

    «Мне иногда стыдно бывает даже перед Валерией, потому что Валерию просят меня сфотографировать с кем-то. То есть для меня Валерия номер один, просто звезда, выше и больше нее никого я не вижу и не знаю, и бывает такой неловкий момент», — говорит Пригожин.

    Отказывать неудобно, но и фотографироваться тоже. «Ну, я же не артист. Я всё равно немножко стесняюсь», — объясняет он.

    Такого ажиотажа на его памяти не было, признался Пригожин. Повышенное внимание — это здорово, но он и раньше был им не обделен, работая в музыкальной отрасли, а вот когда с января на него началась «достаточно мощная охота», последствия такой славы стали более ощутимыми.

    Пригожин заметил, что в России с его портретом стали делать наклейки и брелоки. «Я не знаю, что это, троллинг это, что это?» — задается он вопросом. Да и «западники», когда пишут о «большом гонораре за голову Пригожина», иногда ставят не ту фотографию. «Да, мы оба лысые, но лица-то у нас разные», — комментирует такие недоразумения продюсер.

    Когда всё началось

    На самом деле, «путать» Евгения и Иосифа Пригожиных стали задолго до этого. Как вспоминает продюсер, впервые это было на 80-летии виолончелиста Мстислава Ростроповича. Он, будучи дружен с Евгением Пригожиным, постоянно благодарил его на вечере. Не знавшие об этом гости то и дело предлагали поправить уважаемого музыканта и подсказать ему, что человека, которому он благодарен, на самом деле зовут Иосиф.

    А когда после этого Ростропович попал в больницу и в списке посетителей журналисты обнаружили «Е. Пригожина», они стали звонить Иосифу. Спрашивали: «Почему только вам он разрешил посещать его?»

    Продюсер рассказал, что был знаком со своим однофамильцем на уровне «здравствуйте — до свидания», посещал с Валерией его заведения, в том числе «Старую таможню». Вместе они завтракали в ресторане, где впоследствии был убит военкор Владлен Татарский. Пригожин, бывало, как хозяин лично встречал гостей.

    «Он такой, с чувством юмора. Вежливый человек был, — вспоминает продюсер. — Ну, скажем так, я с ним за столом не сидел, у нас общих фотографий нету».

    Обратная сторона медали

    Последние месяцы происходило что-то совсем странное. Люди приезжали к офису продюсера, пытались записаться к нему, вручить подарки и деньги. Во время мятежа ЧВК «Вагнер», на счастье, Пригожин вместе с семьей был без связи в горах. О случившемся он узнал, когда спустился: «Проезжает машина. Водитель открывает окно. У него зрачки просто навыкате. И он говорит: «Пригожин? Вы же в Ростове!» Я говорю: «Почему я должен быть в Ростове, я не понял».

    Потом начались шуточки, комментарии, мемы. Только ленивый не прислал мем с «газелью». «Если бы эта «газель» мне досталась, поверьте мне, я со всеми бы поделился», — уверяет продюсер.

    Он понимает, что у людей просто «каша в голове»: за всё то время, что он пел, танцевал, вел телепередачи, людям запомнился один Пригожин, а тут появился еще один. Одни шутят, вторые издеваются, третьи принимают всё за чистую монету, а четвертым просто нужна разрядка.

    «В какой-то момент был соблазн, а может быть, где-то всё-таки сфотографироваться и пошутить на эту тему, есть ли какие-то родственные связи», — признался Пригожин. Стал разбираться, но оказалось, нет. «К сожалению или к счастью, мы никак не пересекаемся ни по крови, ни по жизни», — добавил он.

    То, что происходило в жизни его семьи после «самолетной истории», Пригожин назвал «адищем». Люди присылали траурные венки в его офис и забрасывали жену соболезнованиями.

    — 8 000 соболезнований Валерии присылают, ну это просто цирк! И ты понимаешь, что… А где смеяться-то? Мне, например, не смешно. Всё равно погиб гражданин России, Герой России. Мне кажется, что любого человека жалко, чем бы он ни занимался, кем бы он ни был. Я сейчас не судья, я не оправдываю те или иные действия. Я не говорю, что было хорошо, что плохо. У нас у всех есть свое видение по тому или иному, но просто это так грустно, — пытался выразить свои чувства Пригожин.

    — Люди перестали видеть какие-то границы, которые нельзя переходить, — подсказал ему ведущий.

    — Да!

    23 августа бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира — Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имели звания Героев России.

    27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация. Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге.

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    Комментарии 17

    chip123 Сен 2023 в 20:41
    Сравнивать этого типа с героем РФ, ну это как ж. с пальцем сравнить!
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 20:35
    И оба такие пригожие-пригожие. Сразу ясно предки получили фамилию из-за внешней красоты.
    +1−0
    инкогнитто23 Сен 2023 в 20:28
    Лучше бы рассказал чем кончилось обсуждение по телефону
    +1−0
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