«Мы оба лысые, но лица-то у нас разные». Иосиф Пригожин рассказал, как его путали с основателем ЧВК «Вагнер» и про 8 000 соболезнований для Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся из-за того, что его случайно или сознательно путают с основателем ЧВК «Вагнер», погибшим предпринимателем Евгением Пригожиным. С одной стороны, к персоне продюсера сейчас приковано небывалое внимание, с другой, в попытке искрометно пошутить люди иногда переходят все возможные границы. Например, присылают соболезнования его жене. Обо всем этом он рассказал на радио «Комсомольская правда».
— Пригожин жив? — начал беседу ведущий.
— Ну, если вы про меня, то как видите. Про других я не знаю, — ушел от ответа продюсер.
Эффект Пригожина
По словам Иосифа Пригожина, благодаря всей этой истории он превратился в «большой мем». К нему постоянно кто-то подходит в общественных местах и просит сфотографироваться. Из-за этого продюсеру бывает неловко перед супругой.
«Мне иногда стыдно бывает даже перед Валерией, потому что Валерию просят меня сфотографировать с кем-то. То есть для меня Валерия номер один, просто звезда, выше и больше нее никого я не вижу и не знаю, и бывает такой неловкий момент», — говорит Пригожин.
Отказывать неудобно, но и фотографироваться тоже. «Ну, я же не артист. Я всё равно немножко стесняюсь», — объясняет он.
Такого ажиотажа на его памяти не было, признался Пригожин. Повышенное внимание — это здорово, но он и раньше был им не обделен, работая в музыкальной отрасли, а вот когда с января на него началась «достаточно мощная охота», последствия такой славы стали более ощутимыми.
Пригожин заметил, что в России с его портретом стали делать наклейки и брелоки. «Я не знаю, что это, троллинг это, что это?» — задается он вопросом. Да и «западники», когда пишут о «большом гонораре за голову Пригожина», иногда ставят не ту фотографию. «Да, мы оба лысые, но лица-то у нас разные», — комментирует такие недоразумения продюсер.
Когда всё началось
На самом деле, «путать» Евгения и Иосифа Пригожиных стали задолго до этого. Как вспоминает продюсер, впервые это было на
А когда после этого Ростропович попал в больницу и в списке посетителей журналисты обнаружили «
Продюсер рассказал, что был знаком со своим однофамильцем на уровне «здравствуйте — до свидания», посещал с Валерией его заведения, в том числе «Старую таможню». Вместе они завтракали в ресторане, где впоследствии был убит военкор Владлен Татарский. Пригожин, бывало, как хозяин лично встречал гостей.
«Он такой, с чувством юмора. Вежливый человек был, — вспоминает продюсер. — Ну, скажем так, я с ним за столом не сидел, у нас общих фотографий нету».
Обратная сторона медали
Последние месяцы происходило что-то совсем странное. Люди приезжали к офису продюсера, пытались записаться к нему, вручить подарки и деньги. Во время мятежа ЧВК «Вагнер», на счастье, Пригожин вместе с семьей был без связи в горах. О случившемся он узнал, когда спустился: «Проезжает машина. Водитель открывает окно. У него зрачки просто навыкате. И он говорит: «Пригожин? Вы же в Ростове!» Я говорю: «Почему я должен быть в Ростове, я не понял».
Потом начались шуточки, комментарии, мемы. Только ленивый не прислал мем с «газелью». «Если бы эта «газель» мне досталась, поверьте мне, я со всеми бы поделился», — уверяет продюсер.
Он понимает, что у людей просто «каша в голове»: за всё то время, что он пел, танцевал, вел телепередачи, людям запомнился один Пригожин, а тут появился еще один. Одни шутят, вторые издеваются, третьи принимают всё за чистую монету, а четвертым просто нужна разрядка.
«В какой-то момент был соблазн, а может быть, где-то всё-таки сфотографироваться и пошутить на эту тему, есть ли какие-то родственные связи», — признался Пригожин. Стал разбираться, но оказалось, нет. «К сожалению или к счастью, мы никак не пересекаемся ни по крови, ни по жизни», — добавил он.
То, что происходило в жизни его семьи после «самолетной истории», Пригожин назвал «адищем». Люди присылали траурные венки в его офис и забрасывали жену соболезнованиями.
— 8 000 соболезнований Валерии присылают, ну это просто цирк! И ты понимаешь, что… А где смеяться-то? Мне, например, не смешно. Всё равно погиб гражданин России, Герой России. Мне кажется, что любого человека жалко, чем бы он ни занимался, кем бы он ни был. Я сейчас не судья, я не оправдываю те или иные действия. Я не говорю, что было хорошо, что плохо. У нас у всех есть свое видение по тому или иному, но просто это так грустно, — пытался выразить свои чувства Пригожин.
— Люди перестали видеть какие-то границы, которые нельзя переходить, — подсказал ему ведущий.
— Да!