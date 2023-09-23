«Мы оба лысые, но лица-то у нас разные». Иосиф Пригожин рассказал, как его путали с основателем ЧВК «Вагнер» и про 8 000 соболезнований для Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся из-за того, что его случайно или сознательно путают с основателем ЧВК «Вагнер», погибшим предпринимателем Евгением Пригожиным. С одной стороны, к персоне продюсера сейчас приковано небывалое внимание, с другой, в попытке искрометно пошутить люди иногда переходят все возможные границы. Например, присылают соболезнования его жене. Обо всем этом он рассказал на радио «Комсомольская правда».



— Пригожин жив? — начал беседу ведущий. — Ну, если вы про меня, то как видите. Про других я не знаю, — ушел от ответа продюсер. Эффект Пригожина По словам Иосифа Пригожина, благодаря всей этой истории он превратился в «большой мем». К нему постоянно кто-то подходит в общественных местах и просит сфотографироваться. Из-за этого продюсеру бывает неловко перед супругой.

«Мне иногда стыдно бывает даже перед Валерией, потому что Валерию просят меня сфотографировать с кем-то. То есть для меня Валерия номер один, просто звезда, выше и больше нее никого я не вижу и не знаю, и бывает такой неловкий момент», — говорит Пригожин.

Отказывать неудобно, но и фотографироваться тоже. «Ну, я же не артист. Я всё равно немножко стесняюсь», — объясняет он. Такого ажиотажа на его памяти не было, признался Пригожин. Повышенное внимание — это здорово, но он и раньше был им не обделен, работая в музыкальной отрасли, а вот когда с января на него началась «достаточно мощная охота», последствия такой славы стали более ощутимыми. Пригожин заметил, что в России с его портретом стали делать наклейки и брелоки. «Я не знаю, что это, троллинг это, что это?» — задается он вопросом. Да и «западники», когда пишут о «большом гонораре за голову Пригожина», иногда ставят не ту фотографию. «Да, мы оба лысые, но лица-то у нас разные», — комментирует такие недоразумения продюсер.

Когда всё началось На самом деле, «путать» Евгения и Иосифа Пригожиных стали задолго до этого. Как вспоминает продюсер, впервые это было на 80-летии виолончелиста Мстислава Ростроповича. Он, будучи дружен с Евгением Пригожиным, постоянно благодарил его на вечере. Не знавшие об этом гости то и дело предлагали поправить уважаемого музыканта и подсказать ему, что человека, которому он благодарен, на самом деле зовут Иосиф. А когда после этого Ростропович попал в больницу и в списке посетителей журналисты обнаружили « Е. Пригожина », они стали звонить Иосифу. Спрашивали: «Почему только вам он разрешил посещать его?»

Продюсер рассказал, что был знаком со своим однофамильцем на уровне «здравствуйте — до свидания», посещал с Валерией его заведения, в том числе «Старую таможню». Вместе они завтракали в ресторане, где впоследствии был убит военкор Владлен Татарский. Пригожин, бывало, как хозяин лично встречал гостей. «Он такой, с чувством юмора. Вежливый человек был, — вспоминает продюсер. — Ну, скажем так, я с ним за столом не сидел, у нас общих фотографий нету». Обратная сторона медали Последние месяцы происходило что-то совсем странное. Люди приезжали к офису продюсера, пытались записаться к нему, вручить подарки и деньги. Во время мятежа ЧВК «Вагнер», на счастье, Пригожин вместе с семьей был без связи в горах. О случившемся он узнал, когда спустился: «Проезжает машина. Водитель открывает окно. У него зрачки просто навыкате. И он говорит: «Пригожин? Вы же в Ростове!» Я говорю: «Почему я должен быть в Ростове, я не понял».

Потом начались шуточки, комментарии, мемы. Только ленивый не прислал мем с «газелью». «Если бы эта «газель» мне досталась, поверьте мне, я со всеми бы поделился», — уверяет продюсер. Он понимает, что у людей просто «каша в голове»: за всё то время, что он пел, танцевал, вел телепередачи, людям запомнился один Пригожин, а тут появился еще один. Одни шутят, вторые издеваются, третьи принимают всё за чистую монету, а четвертым просто нужна разрядка. «В какой-то момент был соблазн, а может быть, где-то всё-таки сфотографироваться и пошутить на эту тему, есть ли какие-то родственные связи», — признался Пригожин. Стал разбираться, но оказалось, нет. «К сожалению или к счастью, мы никак не пересекаемся ни по крови, ни по жизни», — добавил он.

То, что происходило в жизни его семьи после «самолетной истории», Пригожин назвал «адищем». Люди присылали траурные венки в его офис и забрасывали жену соболезнованиями.