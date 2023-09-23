Внезапно для себя мы обнаружили, что мультфильму «Трое из Простоквашино» в этом году исполняется 55 лет. Никакие коты с собаками столько не проживут, а Дяде Фёдору сейчас должен быть 61 год. Впрочем, вместо того чтобы изучать, как сейчас живут герои любимого мультфильма, лучше пересмотреть его еще раз, а перед — пройти наш тест. Ах, если бы за каждый пройденный тест давали велосипед!
Самый взрослый тест: думаете, вы хорошо знаете мультфильм «Трое из Простоквашино»?
Сейчас проверим, кого надо немедленно в поликлинику сдать, для опытов
23 сентября 2023, 20:30
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Вы хоть знаете, как правильно бутерброд есть?
Может, это у вас лохматость повысилась и вы можете на снегу спать?
А чего это вы в сундуке везете? Любимые серии «Простоквашино»?
А чего это вы в сундуке везете? Любимые серии «Простоквашино»?
Товарищ Печкин, когда-нибудь мы обязательно приедем к вам в Простоквашино!