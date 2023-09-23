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    Самый взрослый тест: думаете, вы хорошо знаете мультфильм «Трое из Простоквашино»?

    Сейчас проверим, кого надо немедленно в поликлинику сдать, для опытов

    683
    2 комментария
    Видели этих троих? Тогда у вас чуть больше шансов на успех
    Видели этих троих? Тогда у вас чуть больше шансов на успехСкриншот: кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино», реж. Владимир Попов, автор идеи Эдуард Успенский, «Союзмультфильм», 1978 г.
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    Внезапно для себя мы обнаружили, что мультфильму «Трое из Простоквашино» в этом году исполняется 55 лет. Никакие коты с собаками столько не проживут, а Дяде Фёдору сейчас должен быть 61 год. Впрочем, вместо того чтобы изучать, как сейчас живут герои любимого мультфильма, лучше пересмотреть его еще раз, а перед — пройти наш тест. Ах, если бы за каждый пройденный тест давали велосипед!

    Что ответил Дядя Фёдор Матроскину после того, как тот подсказал ему, как правильно есть бутерброд?

    Что ответил Дядя Фёдор Матроскину после того, как тот подсказал ему, как правильно есть бутерброд?

    Кстати, почему Матроскин оказался в подъезде?

    Кстати, почему Матроскин оказался в подъезде?

    «Что-то у нас кошачьим духом пахнет. Не иначе как Дядя Фёдор кота притащил», — сказала мама Дяди Фёдора, когда с мужем зашла домой. Что на это ответил папа Дяди Фёдора?

    «Что-то у нас кошачьим духом пахнет. Не иначе как Дядя Фёдор кота притащил», — сказала мама Дяди Фёдора, когда с мужем зашла домой. Что на это ответил папа Дяди Фёдора?

    Кстати, как зовут папу Дяди Фёдора?

    Кстати, как зовут папу Дяди Фёдора?

    Какая польза от этой картины на стене?

    Какая польза от этой картины на стене?

    Почему Печкин всё должен знать?

    Почему Печкин всё должен знать?

    Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. Что продали Трое из Простоквашино?

    Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. Что продали Трое из Простоквашино?

    Что, по мнению Папы Димы, должно быть в доме, чтобы дети перестали пропадать?

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    Из-за чего, по мнению Шарика, заболел Дядя Фёдор?

    Из-за чего, по мнению Шарика, заболел Дядя Фёдор?

    Мама Дяди Фёдора, получая банку с малиновым вареньем из лап Матроскина, призналась, что «не знала, что коты такие умные бывают». Что, по ее мнению, только и умеют делать коты?

    Мама Дяди Фёдора, получая банку с малиновым вареньем из лап Матроскина, призналась, что «не знала, что коты такие умные бывают». Что, по ее мнению, только и умеют делать коты?

    Кого из животных забрали Свекольниковы с собой в город?

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    Самый взрослый тест: думаете, вы хорошо знаете мультфильм «Трое из Простоквашино»?

    Вы хоть знаете, как правильно бутерброд есть?

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    Самый взрослый тест: думаете, вы хорошо знаете мультфильм «Трое из Простоквашино»?

    Может, это у вас лохматость повысилась и вы можете на снегу спать?

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    Самый взрослый тест: думаете, вы хорошо знаете мультфильм «Трое из Простоквашино»?

    А чего это вы в сундуке везете? Любимые серии «Простоквашино»?

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Самый взрослый тест: думаете, вы хорошо знаете мультфильм «Трое из Простоквашино»?

    А чего это вы в сундуке везете? Любимые серии «Простоквашино»?

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Самый взрослый тест: думаете, вы хорошо знаете мультфильм «Трое из Простоквашино»?

    Товарищ Печкин, когда-нибудь мы обязательно приедем к вам в Простоквашино!

    Поделитесь результатом

    Видели этих троих? Тогда у вас чуть больше шансов на успех
    Видели этих троих? Тогда у вас чуть больше шансов на успехСкриншот: кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино», реж. Владимир Попов, автор идеи Эдуард Успенский, «Союзмультфильм», 1978 г.

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    Комментарии 2

    Alex00023 Сен 2023 в 20:43
    Я знаю кого, но не скажу.
    +0−0
    Guddd-Head23 Сен 2023 в 20:37
    Эххх, видимо мало смотрел
    +0−0
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