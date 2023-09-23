Под Екатеринбургом нашли гриб весом 10 килограммов. Он съедобен

Под Екатеринбургом найден гриб под названием «головач гигантский», сообщает 23 сентября портал E1.RU. И это имя он получил не просто так. Как уверяет женщина, которой повезло повстречать великана прямо на своем участке в деревне Абрамово, при взвешивании находка «потянула» на 10 килограммов.
По размерам гриб примерно в два раза больше домашнего питомца любительницы «тихой охоты» — собаки породы померанский шпиц. Находку в деревне прозвали «гриб-хинкал». На самом деле верное название — «головач гигантский». Это вид дождевиков. Как уверяют специалисты-микологи, гриб съедобен.