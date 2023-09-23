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    Под Екатеринбургом нашли гриб весом 10 килограммов. Он съедобен

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    9 комментариев

    Под Екатеринбургом найден гриб под названием «головач гигантский», сообщает 23 сентября портал E1.RU. И это имя он получил не просто так. Как уверяет женщина, которой повезло повстречать великана прямо на своем участке в деревне Абрамово, при взвешивании находка «потянула» на 10 килограммов.

    По размерам гриб примерно в два раза больше домашнего питомца любительницы «тихой охоты» — собаки породы померанский шпиц. Находку в деревне прозвали «гриб-хинкал». На самом деле верное название — «головач гигантский». Это вид дождевиков. Как уверяют специалисты-микологи, гриб съедобен.

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    Гриб
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    Комментарии 9

    Гость23 Сен 2023 в 17:17
    Почему стоял, наверное стоит-потому что название грибу дали странное.
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 17:10
    Там раньше стоял клозет
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 16:47
    Он съедобен, но уже стар
    +0−0
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