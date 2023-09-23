Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Экс-глава Роскосмоса и руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин будет представлять Запорожскую область в Совете Федерации РФ. Об этом 23 сентября сообщил портал «Блокнот».



«Этот монолог Тараса Бульбы я записал 19 марта 2022 года (имеется в виду видео, опубликованное в СМИ. — Прим. ред.) — полтора года назад, как будто знал, что судьба меня направит работать и воевать за Родину в Запорожскую землю, где я провел своё детство», — цитирует Рогозина издание.

Позже бывший чиновник сам прокомментировал эту информацию в своем телеграм-канале. «Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии», — добавил он.