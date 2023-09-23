Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Экс-глава Роскосмоса и руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин будет представлять Запорожскую область в Совете Федерации РФ. Об этом 23 сентября сообщил портал «Блокнот».
«Этот монолог Тараса Бульбы я записал 19 марта 2022 года (имеется в виду видео, опубликованное в СМИ. — Прим. ред.) — полтора года назад, как будто знал, что судьба меня направит работать и воевать за Родину в Запорожскую землю, где я провел своё детство», — цитирует Рогозина издание.
Позже бывший чиновник сам прокомментировал эту информацию в своем телеграм-канале. «Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии», — добавил он.
Дмитрий Рогозин — выпускник факультета журналистики МГУ. Также он окончил экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС, защитил диссертацию на философском факультете МГУ и еще одну — в 2016 году в Военно-морской академии имени
С 24 мая 2018 года по 15 июля 2022 года возглавлял госкорпорацию «Роскосмос». Сейчас в отставке. В ноябре 2022 года Рогозин возглавил подразделение «Царские волки», которое помогает военнослужащим в зоне боевых действий.