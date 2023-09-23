Петербургская учительница попросила полицию удалить её фото и данные из чата эскорт-услуг

20-летняя учительница из Колпино случайно узнала, что красуется среди девушек, оказывающих секс-услуги.



О том, что её карточка есть в такой базе, ей сообщил пользователь «ВКонтакте», стало известно «Фонтанке» 22 сентября. Он рассказал, что она якобы оставила в мессенджере Telegram заявку на оказание услуг эскорта. И прислал ей подтверждающие скриншоты.

Женщина нашла канал, где действительно были размещены её фотография и данные. А также цена на услуги, которые учительница якобы готова оказать. Она пыталась связаться с администратором канала, но её требования удалить карточку проигнорировали.