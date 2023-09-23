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    Петербургская учительница попросила полицию удалить её фото и данные из чата эскорт-услуг

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    28 комментариев

    20-летняя учительница из Колпино случайно узнала, что красуется среди девушек, оказывающих секс-услуги.

    О том, что её карточка есть в такой базе, ей сообщил пользователь «ВКонтакте», стало известно «Фонтанке» 22 сентября. Он рассказал, что она якобы оставила в мессенджере Telegram заявку на оказание услуг эскорта. И прислал ей подтверждающие скриншоты.

    Женщина нашла канал, где действительно были размещены её фотография и данные. А также цена на услуги, которые учительница якобы готова оказать. Она пыталась связаться с администратором канала, но её требования удалить карточку проигнорировали.

    Пострадавшая накануне, 22 сентября, обратилась в полицию с просьбой разобраться в ситуации, отмечая, что работает с детьми. И такая ситуация может нанести ущерб её репутации.

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    Комментарии 28

    Гость23 Сен 2023 в 15:25
    в целом ничего необычного

    отродясь ни на одном сайте с проститутками не было ни одной реальной фотки

    они это даже не опровергают - это типа "типаж"
    +0−0
    28067871223 Сен 2023 в 15:23
    Справедливое требование,если человек сменил работу нужно удалять.
    +1−0
    Гость23 Сен 2023 в 15:21
    т.е. она обратилась у эцэлопам, а пишут про это тут.

    а потом ещё удивляются, что их же фотки-данные используются кем угодно....
    +0−0
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